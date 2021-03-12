Россия должна отказаться от агрессивной политики, – Кулеба о продлении санкций ЕС
Евросоюз 12 марта продлил на полгода санкции против России из-за агрессии в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал такое решение Совета ЕС.
Источник:Твиттер Дмитрия Кулебы
Глава МИД подчеркнул, что Россия должна отказаться от агрессии в отношении Украины.
К теме Евросоюз продлил санкции против России из-за агрессии в Украине
Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что ограничительные меры ЕС должны действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев персональные санкции за агрессию РФ против Украины. Они должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства,
– отметил министр иностранных дел.
ЕС продлил санкции против России: что известно
- Совет Европейского Союза продлил на полгода санкции против лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.
- Персональные ограничительные меры будут действовать до 15 сентября 2021 года.
- Санкции вводятся против 177 человек и 48 объектов хозяйствования.
- Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов, ограничения путешествий.
Поделиться новостью