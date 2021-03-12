Евросоюз 12 марта продлил на полгода санкции против России из-за агрессии в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал такое решение Совета ЕС.

Глава МИД подчеркнул, что Россия должна отказаться от агрессии в отношении Украины.

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Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что ограничительные меры ЕС должны действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев персональные санкции за агрессию РФ против Украины. Они должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства,

– отметил министр иностранных дел.

Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Санкції ЄС мають залишатися чинними до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. РФ повинна відмовитися від агресивної політики щодо нашої держави. https://t.co/6hlGHgPjqF — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 12, 2021

ЕС продлил санкции против России: что известно