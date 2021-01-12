Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывания самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно главы Украины Владимира Зеленского. Министр иностранных дел назвал такие слова Лукашенко неуместными.

Что сказал Кулеба

Глава МИД назвал Лукашенко "известным персонажем, который всегда славился своими харизматичными высказываниями". Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.

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Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и эти все менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что высказывания Лукашенко со временем становятся все более оторванными от реальности: "Это можете считать официальной реакцией".

Министр отметил, что позиция Украины в отношении Беларуси остается неизменной: "Мы были, есть и будем на стороне дружественного нам и очень близкого белорусского народа".

Что Лукашенко говорил о Зеленском