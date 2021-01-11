Кулеба отреагировал на сравнение штурма Капитолия США с украинским Майданом: что сказал политик
Президент Чехии Милош Земон сравнил беспорядки в Капитолии США 6 января 2021 года с украинским Майданом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такое сравнение далеким от истины.
Что сказал Кулеба
Глава МИД заявил, что сравнивать штурм в Капитолии с Майданом то же самое, что сравнивать Земона с первым президентом Чехии, диссидентом Вацлавом Гавелом. Об этом Кулеба написал на своей странице в твиттере.
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Все равно, если кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего,
– подчеркнул министр.
Что заявлял Земан
Президент Чехии сказал в США произошло "нечто похожее" на события в Киеве. Он добавил, что не любит "насильственные революции", поэтому Майдан ему "не понравился".
Земан обвинил в беспорядках Дональда Трампа и его отказ признавать собственное поражение на выборах президента.
Кто такой Вацлав Гавел
Вацлав Гавел был первым президентом Чехии. Он активно критиковал коммунистический режим и призвал к созданию демократического общества. Политик был одним из самых известных диссидентов. Он основал инициативу по защите прав граждан "Хартия 77", также защищал права политических заключенных.
Кроме того, Гавел был драматургом и эссеистом. Его произведения запрещала чешский цензура.
Главное о беспорядках в США
- 6 января в США должны были объявить результаты президентских выборов.
- Трамп, который никак не мог смириться с поражением, призвал своих сторонников выходить на протесты и бороться за его победу.
- Однако протест вышел из-под контроля. Митингующие ворвались в Капитолий. Начались стычки с правоохранителями.
- В результате беспорядков погибли 5 человек.
- Победителя выборов смогли объявить до 7 января – новым президентом США станет Джозеф Байден.
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