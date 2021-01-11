Президент Чехии Милош Земон сравнил беспорядки в Капитолии США 6 января 2021 года с украинским Майданом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такое сравнение далеким от истины.

Что сказал Кулеба

Глава МИД заявил, что сравнивать штурм в Капитолии с Майданом то же самое, что сравнивать Земона с первым президентом Чехии, диссидентом Вацлавом Гавелом. Об этом Кулеба написал на своей странице в твиттере.

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Все равно, если кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего,

– подчеркнул министр.

Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного https://t.co/bUqa9ahZSB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 11, 2021

Что заявлял Земан

Президент Чехии сказал в США произошло "нечто похожее" на события в Киеве. Он добавил, что не любит "насильственные революции", поэтому Майдан ему "не понравился".

Земан обвинил в беспорядках Дональда Трампа и его отказ признавать собственное поражение на выборах президента.

Кто такой Вацлав Гавел

Вацлав Гавел был первым президентом Чехии. Он активно критиковал коммунистический режим и призвал к созданию демократического общества. Политик был одним из самых известных диссидентов. Он основал инициативу по защите прав граждан "Хартия 77", также защищал права политических заключенных.



Кроме того, Гавел был драматургом и эссеистом. Его произведения запрещала чешский цензура.

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