ПАСЕ давно сломалась: Кулеба отреагировал на решение о полномочиях делегации России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о подтверждении полномочий российской делегации. Ранее такое обжалование полномочий инициировала украинская сторона.
Источник: твиттер-страница Дмитрия Кулебы
Глава МИД отметил, что Парламентская ассамблея Совета Европы уже давно "сломалась". Он также добавил, что "новую так и не принесли".
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Стоит заметить, что на обжаловании полномочий делегации России также настаивали Грузия, Эстония, Латвия и Литва.
Решение ПАСЕ: что известно
- Парламентская ассамблея Совета Европы 28 января 2021 года не поддержала обжалование полномочий российской делегации, которое инициировала украинская сторона.
- За подтверждение проголосовали 109 делегатов, а против – 37.
- Поскольку резолюция касалась полномочий российской делегации, депутаты из РФ не могли участвовать в голосовании.
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