Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о подтверждении полномочий российской делегации. Ранее такое обжалование полномочий инициировала украинская сторона.

Источник: твиттер-страница Дмитрия Кулебы

Глава МИД отметил, что Парламентская ассамблея Совета Европы уже давно "сломалась". Он также добавил, что "новую так и не принесли".

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Стоит заметить, что на обжаловании полномочий делегации России также настаивали Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

Справка. ПАСЕ – консультационный орган, который состоит из парламентариев всех государств-членов Совета Европы. К нему относятся 47 стран. Еще 3 государства находятся в статусе наблюдателей. Деятельность ПАСЕ заключается в мониторинге внешней и внутренней политики европейских стран.

Решение ПАСЕ: что известно