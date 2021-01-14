Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что Европейский суд по правам человека признал "частично приемлемой" жалобу Украины относительно нарушения прав жителей Крыма Россией. Он назвал это победой для Украины.

Что заявил Кулеба

Такие действия Европейского суда являются важным шагом на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. Об этом министр иностранных дел Кулеба рассказал на брифинге 14 января, пишет 24 канал.

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Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти,

– подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что юридическая совокупность действий Украины будет подтверждать правду, которую доносила Украина, и будет опровергать дезинформацию России.

"Я убежден, что юридическая совокупность действий Украины, среди которых и процессы, которые происходят в Международном морском трибунале, Международном суде ООН и в Международном уголовном суде, шаг за шагом будут подтверждать правду. Ту, которую Украина доносила миру с 2014 года, когда началась российская агрессия. Они будут опровергать всю пропаганду и дезинформацию, которую распространяла РФ", – отметил Кулеба.

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