Кулеба отозвал из Польши 2 дипломатов из-за подозрения в коррупции
Дмитрий Кулеба отозвал из Польши двух украинских дипломатов. Чиновников 28 февраля поймали с поличным, когда те занимались контрабандой.
Источник:Фейсбук Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел Кулеба заявил, что при своей каденции не будет покрывать фигурантов коррупционных схем.
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В чем подозревают дипломатов
По словам Кулебы, должностных лиц задержали на границе. Те на служебном автомобиле пытались вывезти из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.
Глава МИД убежден, что о таких случаях нужно говорить, а не жить по принципу "не выношу сор из избы".
"Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре", – подчеркнул министр.
Реакция Кулебы на задержание должностных лиц
Коррупция есть везде, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИД – нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения,
– заявил Кулеба.
Министр уже одобрил 3 решения:
- дипломатов немедленно отозвали из заграничной командировки;
- против них начали дисциплинарное расследование по выявленным фактам. По словам Кулебы, оно будет тщательным и быстрым;
- МИД полностью будет взаимодействовать с правоохранительными органами.
Кулеба подчеркнул, что каждый, из системы госслужбы, независимо от рангов и должностей, кто будет бросать тень на украинскую дипломатию, "будет чувствовать на себе всю недипломатичность" его реакции.
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