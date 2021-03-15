Николай Кулеба уже обратился в Офис генпрокурора, киберполицию и МВД из-за отношений 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Свои отношения пара рассекретила в инстаграме.

Маханец рассказала, что они с Паем "начали встречаться".

Заметьте Недетские объятия и поцелуи: 8-летняя киевская модель показала отношения с 13-летним парнем

На своих страницах в соцсетях "пара" делится своими романтическими буднями: походами в кино, свиданиями, встречами с друзьями.

В заметке за 13 марта Маханец заявила об участии в новом челендже. Они с Паем сковали себя одной цепью и так провели 24 часа.

Ночью мы спали 2 часа и сейчас уже выключаемся,

– призналась 8 летняя модель.

Реакция Кулебы

На своей странице в фейсбуке Татьяна Лупова 14 марта поделилась фотографиями юной "пары". Женщина заметила, что "кажется, тут есть дело для ювенальной полиции".

В комментариях к сообщению детский омбудсмен Николай Кулеба сообщил, что уже отреагировал на инцидент.

"Еще вчера (13 марта – 24 канал) по этому поводу обратился в Генеральную прокуратуру, МВД и Киберполицию", – отметил Кулеба.

Заметьте! У Миланы Маханец сейчас 485 тысяч подписчиков в инстаграме, у Пая – более 33 тысяч.