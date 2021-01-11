Переговорный процесс с Ираном по авиакатастрофе самолета МАУ продолжается до сих пор. Почему этот процесс затянулся аж на год, хотя Тегеран полностью признал свою вину – читайте далее.

Дальнейшее затягивание процесса можно объяснить лишь внутриполитическими обстоятельствами в Иране. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью изданию OBOZREVATEL.

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Глава МИД предположил, что внутри Ирана не все положительно оценили то, что государство взяло на себя ответственность за крушение самолета МАУ.

Если бы я не был дипломатом, то сказал бы, что сам не понимаю, зачем тянуть кота за хвост. Однако стоит заметить – Иран почти сразу признал, что украинский самолет сбили силы противовоздушной обороны Ирана,

– подчеркнул Кулеба.

И добавил, что внутренние дела Ирана не интересуют Украину, поэтому она никоим образом не вмешивается в них. Диалог с Ираном по делу сбитого самолета МАУ он считает эффективным.

"Искренне надеюсь, что Иран будет действовать ответственно и не допускать дальнейших затягиваний. Ведь это не вопрос политики, права или финансов. Это вопрос морали перед близкими и родственниками погибших", – отметил он.

Кулеба рассказал о переговорах с Ираном по сбитию самолета МАУ / Фото Getty images

Кроме этого, министр заверил, какими бы сложными ни были переговоры и сколько бы они не длились, МИД будет жестко защищать интересы Украины, родственников погибших и украинской авиакомпании.

Важный шаг со стороны Ирана

Кулеба также отметил, что 31 декабря Иран направил проект технического отчета об обстоятельствах катастрофы. Теперь украинская сторона имеет 2 месяца, чтобы высказать комментарии и замечания.

Без этого было бы невозможно двигаться дальше в вопросах выплаты компенсаций и общей справедливости. Теперь слово Ирана подтверждается делом. Именно поэтому этот шаг является очень важным, пояснил глава МИД.

Что касается суммы, которая попала в информационное пространство, то сейчас она скоммуницирована только через СМИ. Никаких официальных сообщений мы от Ирана не получали,

– подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что предыдущий опыт научил осторожно относиться к информации иранских СМИ. Поэтому нужно фильтровать каждое сообщение – именно к этому он призвал всех украинцев.

Справка. Ранее иранские СМИ сообщили, что правительство страны намерено выплатить компенсации родственникам погибших в катастрофе МАУ по 150 тысяч долларов США.

Сбивание самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа случилась 8 января. Пассажирский борт, вылетевший из Тегерана в Киев, пробыл в небе всего 6 минут.

Затем прогремел взрыв, унесший жизни всех на борту – 167 пассажиров и 9 членов команды. Весь экипаж и 2 пассажиров были украинцами.

Среди погибших также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании и Германии.

Изначально Иран заявлял о технической неисправности самолета. И лишь на третий день признал, что в "Боинг" попали ракетой.

Подробнее о ходе расследования катастрофы МАУ в Иране – читайте по ссылке.

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала