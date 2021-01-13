Украина может получить реальный шанс упростить визовый режим с Великобританией. В МИД Украины отметили, что о введении безвизового режима Лондон с Киевом пока разговаривать не готов.

Британцы готовы к диалогу по упрощению визового режима

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в Британии – один из самых жестких визовых режимов в мире. Об этом чиновник сообщил в интервью Obozrevatel.

Актуально Новые правила въезда для туристов в Англию: что изменилось

Британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима. Реальной перспективой является следующее: визы останутся, но получать их станет проще,

– подчеркнул Кулеба.

Об этом министр недавно разговаривал с послом Великобритании в Украине. Кулеба подчеркнул, что Украине нужно знать о действенных шагах со стороны официального Лондона.

Украина подписала стратегическое соглашение о торговле с Великобританией

Отметим, что в декабре 2020 года Украина ратифицировала очень важное соглашение о свободной торговле с Великобританией. Благодаря договору украинские компании получили гораздо лучшие условия выхода на британский рынок. 98% украинского экспорта не будет облагаться пошлиной.