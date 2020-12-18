С командой белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской уже контактировали представители украинской власти. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба даже готов был провести с Тихановской телефонный разговор, но прежде всего, по его мнению, к официальным контактам "надо созреть всем сторонам".

Во время своего официального визита политик должен высказать четкую позицию относительно российской агрессии против Украины. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио НВ".

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Это в ее интересах, потому что, условно говоря, если она приедет в Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: чей Крым?

– заявил Кулеба.

Однако, по словам министра, нечеткий ответ может сыграть против самой Тихановской

"Я абсолютно открыт для контактов, но к нему, как говорится, надо созреть всем сторонам", – добавил он.

В конце ноября стало известно, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская планирует посетить Украину в ближайшее время. Сейчас дата визита не утверждена и обсуждается.

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Перед приездом лидеры белорусских протестов должны объяснить, какой будет политика Беларуси в отношении Украины в случае их прихода к власти.