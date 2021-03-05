Заседания ТКГ перестали быть плодотворными из-за деструктивной позиции России. Хотя российская сторона была такой на протяжении всех 7 лет переговоров, сейчас абсурдность действий РФ вышла на самый высокий уровень.

Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отчитался об итогах своего года работы на этом посту.

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Россия водит ситуацию по кругу

Позиция России в Трехсторонней контактной группе затягивает процесс. Именно поэтому, заявил Кулеба, и любые решения не принимают. Это ставит вопрос об общей эффективности таких переговоров на этой площадке.

"В ТКГ сейчас нужно говорить не об изменении места, а о том, чтобы там в принципе происходили эффективные переговоры.

...из-за позиции РФ ТКГ все больше напоминает театр абсурда, где Россия и приглашенные представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" просто водят ситуацию по кругу, прибегают к каким-то абсурдным аргументам,

– рассказал министр.

Он добавил: сейчас не место проведения ТКГ является проблемой, а ее суть. Поскольку украинская сторона, несмотря на все усилия, видит деструктив России. "Не то, чтобы это было что-то новое, чего мы не знали, но сейчас, за последние семь лет конфликта, это уже просто вышло на какой-то топ-уровень", – сказал глава Кулеба.

Отметим. В конце февраля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что место проведения переговоров следует изменить. Мол, нельзя проводить такие переговоры в стране, на 100% зависимой от России.

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