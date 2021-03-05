ТКГ все больше напоминает театр абсурда из-за России, – Кулеба
Заседания ТКГ перестали быть плодотворными из-за деструктивной позиции России. Хотя российская сторона была такой на протяжении всех 7 лет переговоров, сейчас абсурдность действий РФ вышла на самый высокий уровень.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отчитался об итогах своего года работы на этом посту.
Как прошло Очередное заседание ТКГ: говорили об открытии КПВВ на Донбассе и российских манипуляциях
Россия водит ситуацию по кругу
Позиция России в Трехсторонней контактной группе затягивает процесс. Именно поэтому, заявил Кулеба, и любые решения не принимают. Это ставит вопрос об общей эффективности таких переговоров на этой площадке.
"В ТКГ сейчас нужно говорить не об изменении места, а о том, чтобы там в принципе происходили эффективные переговоры.
...из-за позиции РФ ТКГ все больше напоминает театр абсурда, где Россия и приглашенные представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" просто водят ситуацию по кругу, прибегают к каким-то абсурдным аргументам,
– рассказал министр.
Он добавил: сейчас не место проведения ТКГ является проблемой, а ее суть. Поскольку украинская сторона, несмотря на все усилия, видит деструктив России. "Не то, чтобы это было что-то новое, чего мы не знали, но сейчас, за последние семь лет конфликта, это уже просто вышло на какой-то топ-уровень", – сказал глава Кулеба.
Прошлое заседание ТКГ: встреча не была плодотворной
- 2 марта состоялось очередное 150 заседание ТКГ в подгруппах. В украинской делегации подчеркнули: в группах по политическим вопросам и безопасности встреча прошла безрезультатно.
- В ТКГ отметили: РФ продолжает настаивать, что является лишь посредником в конфликте наравне с Германией, Францией, и ОБСЕ.
- Украинская делегация осудила то, что российская сторона вновь заблокировала открытие работы КПВВ со своей стороны. Ее аргументы по этому поводу назвали необоснованными, а решения – негуманными.
- Более того, российские марионетки не пустили на пункты пропусков автобусы для пассажиров. Глава делегации Леонид Кравчук, который и инициировал выделение транспорта, возмутился такой наглости боевиков.
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