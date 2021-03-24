Я думаю, Украине они бы ее даже бесплатно предоставили, – Кулеба о "Спутнике V"
Дмитрий Кулеба уверен, что Россия пытается дестабилизировать Украину с помощью своей вакцины "Спутник V". Он предположил, что из-за этого страна-агрессор готова ее нам предоставить даже бесплатно.
Источник:.Tyžden
Глава МИД отметил, что в этом случае Россия бы одержала бесценную политическую победу. Об этом дипломат сообщил в интервью словацкому журналисту Шимону Йесеняку.
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Я думаю, когда речь идет об Украине, они бы ее даже бесплатно предоставили. Представьте, что и сама Россия, которая незаконно оккупировала нашу территорию и начала войну, в результате которой погибло около 14 000 человек, пришла и "спасает" украинцев вакциной "Спутник V"? Если бы это произошло, это была бы бесценная политическая победа для России,
– сказал Дмитрий Кулеба.
Агрессор пытается дестабилизировать Украину
Он подчеркнул, что Россия пытается повлиять на общественное мнение в Украине относительно принятия этого препарата.
"Раздается много аргументов. Например, Россия говорит, мол, украинское правительство не заботится о своих гражданах, а если бы заботилось, то принял бы "Спутник V", – рассказал министр.
Украина не будет покупать "Спутник V"
Глава МИД добавил, что наше правительство исключило возможность приобретения российской вакцины.
Мы не будем платить за мины и пули, которыми Россия стреляет на востоке Украины. Россия превратила вакцину "Спутник V" в политический инструмент и гибридное оружие. Он не имеет ничего общего ни с какими гуманитарными целями России,
– подытожил дипломат.
Российская вакцина "Спутник V": что известно
- Евросоюз официально не признал российскую вакцину "Спутник V". Препарат прошел только 2 фазы клинических испытаний.
- Европейский Союз не будет предоставлять паспорт вакцинации против COVID-19 тем лицам, кого прививали российским препаратом "Спутник V".
- Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры с Россией о покупке ее вакцины "Спутник V".
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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