Нет прогресса в расследованиях, – Кулеба о снятии санкций с соратников Януковича
Евросоюз продолжает исключать из санкционного списка чиновников из команды Виктора Януковича. Все потому, что Украина медленно расследует дела против окружения беглого президента.
Источник:Министерство иностранных дел Украины
Поэтому Евросоюз не получает необходимую доказательную базу. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте также Почему Евросоюз снял санкции с Табачника и Арбузова: объяснения адвоката
По его словам, ежегодно определенных чиновников времен Януковича изымают из санкционного списка Европейского Союза.
Причина в том, что нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине,
– пояснил глава МИД.
Впрочем Дмитрий Кулеба отметил, что Министерство иностранных дел уже возбудило этот вопрос перед правоохранительными органами.
В частности в ведомстве подчеркнули, нужно ускорять эту работу, чтобы предоставлять ЕС необходимую доказательную базу для продления санкции. "Надеюсь, что коллеги из правоохранительных органов нас услышали", – подчеркнул министр иностранных дел.
И добавил, что Украина заинтересована в продлении санкции в отношении людей с орбиты Януковича. Ведь они совершили преступления перед Украиной и гражданами.
Санкции Евросоюза против соратников Януковича: что известно
- Санкции против Виктора Януковича и его окружения впервые ввели в марте 2014 года – после начала российской агрессии, которой беглый президент способствовал.
- Изначально в санкционном списке было 18 человек. Однако каждый год их количество меняется.
- Послы Евросоюза в июле 2018 года исключили из санкционного списка экс-министра юстиции Елену Лукаш и бывшего депутата Сергея Клюева.
- В марте 2019 года было официально сняты санкции с Андрея Клюева – бывшего главы администрации президента Януковича, а также с экс-генерального прокурора Виктора Пшонки.
- В 2020 году Совет ЕС решил снять санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
- Но в то же время из списка исключили экс-главу кабмина Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.
- Также ограничения ЕС сняли в 2021 году с экс-главы Кабмина Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.
Поделиться новостью