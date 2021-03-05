Евросоюз продолжает исключать из санкционного списка чиновников из команды Виктора Януковича. Все потому, что Украина медленно расследует дела против окружения беглого президента.

Поэтому Евросоюз не получает необходимую доказательную базу. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, ежегодно определенных чиновников времен Януковича изымают из санкционного списка Европейского Союза.

Причина в том, что нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине,

– пояснил глава МИД.

Впрочем Дмитрий Кулеба отметил, что Министерство иностранных дел уже возбудило этот вопрос перед правоохранительными органами.

В частности в ведомстве подчеркнули, нужно ускорять эту работу, чтобы предоставлять ЕС необходимую доказательную базу для продления санкции. "Надеюсь, что коллеги из правоохранительных органов нас услышали", – подчеркнул министр иностранных дел.

И добавил, что Украина заинтересована в продлении санкции в отношении людей с орбиты Януковича. Ведь они совершили преступления перед Украиной и гражданами.

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