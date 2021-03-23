Такое трудно забыть, – Кулеба о возмутительной шутке премьера Словакии относительно Закарпатья
Премьер-министр Словакии Игорь Матович в шутку предложил обменять Закарпатье на российскую вакцину против коронавируса "Спутник-V". Однако впоследствии словацкий министр иностранных дел Иван Корчок и сам Матович искренне извинились за это заявление.
Следовательно, сейчас этот скандал исчерпан. Об этом в интервью интернет-изданию Tyžden рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее Закарпатье в обмен на российскую вакцину, – премьер Словакии возмутительно пошутил
О таком трудно забыть, поскольку подобные шутки не появляются просто так, ниоткуда,
– подчеркнул он.
Дмитрий Кулеба вспомнил, что обменялся смс-сообщениями с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком. А потом уже во время встречи дипломаты поговорили касательно этой темы.
"Я познакомился с Иваном Корчоком лично 2 – 3 недели назад. Тогда у нас был отличный разговор, поэтому я понимаю, что Иван Корчок, видимо, чувствовал себя плохо из-за высказываний премьер-министра Игоря Матовича. Не только как министр иностранных дел Словакии, но и как гражданин, который уважает соседние страны", – отметил Кулеба.
Глава украинского МИД отметил, что не общался лично с Матовичем, который неудачно пошутил насчет Закарпатья. Украина получила публичные извинения от словацкого чиновника в твитере.
Я считаю, что этот скандал исчерпан и благодарен за то, что премьер-министр публично извинился. Это позволяет нам оставить это дело в прошлом,
– подытожил министр иностранных дел.
Премьер Словакии неуместно пошутил об Украине: что известно
- Словацкий премьер-министр Игорь Матович некорректно пошутил об Украине в эфире радио. У него спросили об условиях поставки российской вакцины "Спутник-V". Политик в ответ отшутился, что "пообещал отдать России украинское Закарпатье".
- Дмитрий Кулеба резко отреагировал на высказывание Матовича и посоветовал ему "лучше обменять несколько регионов своей страны".
- Впоследствии премьер Словакии извинился перед Украиной. И подчеркнул, что позиция страны относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой.
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