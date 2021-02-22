Россия не будет спешить действовать после введения Украиной санкций против кума Владимира Путина – Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, все, что могло произойти хуже всего в отношениях с Кремлем, произошло уже в 2014 году.

Об этом глава МИД сообщил в одной из программ "Прямого".

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Российские пропагандисты снова возьмутся за Украину

Однако Кулеба отметил, что Украина после введения санкций вернется в топ-темы российских пропагандистов.

Я не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России: мы, собственно, это увидели на примере закрытия телеканалов, которые де-факто принадлежали господину Медведчуку. Но то, что это повлияет на позицию России и на их действия в среднесрочной перспективе, – это точно,

– сказал Кулеба.

Шаги России – нельзя предсказать

Официальному Киеву стоит готовиться к любым шагам со стороны страны-агрессора, подчеркнул Кулеба. Урок 2014 года позволил сделать выводы, что "Россия может сделать что угодно в любой момент".

Мы что, провоцировали их захватывать Крым? Мы провоцировали их вводить свои войска на Донбасс? Но они это сделали. Поэтому давайте отбросим эту логику "не раздражать Россию",

– считает Кулеба.

Что сказали У Путина о санкциях в отношении Медведчука

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука "репрессивными". Рупор Кремля также убежден, что это действия направленные против "ведущих политиков, набирающих все больше оборотов в Украине".

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