Кулеба о позиции Навального в отношении Крыма: Разберемся, когда выйдет из тюрьмы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Но в то же время заметил, что с его взглядами относительно Украины и оккупированного Крыма будут еще разбираться.
По словам Кулебы, дело и поведение российских властей в отношении Навального является примером нарушения прав человека.
К теме Украина поддерживает Навального – он является врагом Путина, – Кулеба
Что еще сказал Кулеба
Глава МИД подчеркнул, что принципиально всегда будет выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку из-за совершенно очевидного политического кейса.
Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной,
– подчеркнул дипломат.
В то же время он подчеркнул другой вопрос – что права человека следует уважать. Поэтому дело Навального в этом плане является очевидным.
Детали заявления Навального о Крыме
Несколько лет назад оппозиционер отмечал, что в Крыму надо только провести "нормальный референдум" и нет необходимости его возвращать "туда-сюда".
Крым – это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать? С точки зрения политики и восстановления справедливости, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный,
– отмечал тогда Навальный.
Обратите внимание Навальному вешают дела, как игрушки на новогоднюю елку – российский адвокат Фейгин
Что вменяют Алексею Навальному в России: коротко
- Громкое дело касается якобы махинации в компани "Ив-Роше" и тянется еще с 2014 года. Тогда брат политика Олег Навальный работал на руководящей должности в "Почте России".
- Суд утверждает, что он убедил руководство "Ив Роше" расторгнуть договор на поставку продукции с Почтой России и заключить с ООО "Главное подписное агентство".
- В решении суда говорится, что цены были завышены, поэтому убытки составили 26 миллионов рублей. Алексей Навальный якобы руководил этой аферой.
- 2 февраля оппозиционера осудили. После объявления приговора суда штаб Навального призвал людей выйти на акцию протеста.
- Задержали оппозиционера сразу после того, как он вернулся из Германии 17 января, а на следующий день избрали меру пресечения – взяли под стражу на 30 суток. В Германии Навальный лечился от отравления "Новичком".
- Украина и весь цивилизованный мир осудили заключение политика и требуют его как можно быстрее освободить.
Поделиться новостью