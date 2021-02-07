Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Но в то же время заметил, что с его взглядами относительно Украины и оккупированного Крыма будут еще разбираться.

По словам Кулебы, дело и поведение российских властей в отношении Навального является примером нарушения прав человека.

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Что еще сказал Кулеба

Глава МИД подчеркнул, что принципиально всегда будет выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку из-за совершенно очевидного политического кейса.

Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной,

– подчеркнул дипломат.

В то же время он подчеркнул другой вопрос – что права человека следует уважать. Поэтому дело Навального в этом плане является очевидным.

Детали заявления Навального о Крыме

Несколько лет назад оппозиционер отмечал, что в Крыму надо только провести "нормальный референдум" и нет необходимости его возвращать "туда-сюда".

Крым – это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать? С точки зрения политики и восстановления справедливости, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный,

– отмечал тогда Навальный.

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