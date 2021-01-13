Постоянная агрессия и хамство, – Кулеба о поведении россиян на переговорах
Представители России активно проявляют агрессию в переговорах по Донбассу. Такое поведение видно на "нормандской" площадке и в рамках Трехсторонней контактной группы.
Также россияне проявляют хамство и лавирование. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в интервью "Обозревателю".
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Кулеба отметил, что у Украины есть 2 возможности общаться с Россией:
- советники лидеров нормандского формата;
- Трехсторонняя контактная группа.
Если свести их вместе, то в этих переговорах есть все: агрессия, хамство, лавирование. Описывая поведение России, невольно вспоминаешь известную скороговорку: "Корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да так и не вылавировали",
– сказал Кулеба.
Поведение России в ТКГ: коротко
- Россияне неоднократно хотели сорвать встречу в ТКГ.
- Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в октябре 2020 года рассказывал, что "Россия всегда выполняет 1 трюк в переговорах". Представители страны-агрессора пытаются максимально самоустраниться и выдвигают представителей так называемых ЛНР и ДНР, чтобы Украина разговаривала с ними.
- Также Казанский сказал, что российский представитель обычно говорит, что у него проблемы со связью, а потому онлайн-встречу стоит начинать без него.
- Глава делегации Леонид Кравчук заявлял, что Россия связывает все вопросы с политикой, в частности социальные, экономические и гуманитарные. Это существенно усложняет процесс переговоров.
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