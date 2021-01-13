Представители России активно проявляют агрессию в переговорах по Донбассу. Такое поведение видно на "нормандской" площадке и в рамках Трехсторонней контактной группы.

Также россияне проявляют хамство и лавирование. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в интервью "Обозревателю".

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Кулеба отметил, что у Украины есть 2 возможности общаться с Россией:

советники лидеров нормандского формата;

Трехсторонняя контактная группа.

Если свести их вместе, то в этих переговорах есть все: агрессия, хамство, лавирование. Описывая поведение России, невольно вспоминаешь известную скороговорку: "Корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да так и не вылавировали",

– сказал Кулеба.

Поведение России в ТКГ: коротко