Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД России Сергей Лавров был одним из самых авторитетных дипломатов в мире. Однако сейчас он защищает российское искажение реальности.

Встреча в нормандском формате

Последний раз министры встречались во время Нормандского формата, который удалось реанимировать после 2-летнего перерыва. Об этом Кулеба рассказал в интервью изданию "Обозреватель".

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"Я был абсолютно настроен на конструктив, так же заинтересованность была у коллег из Франции и Германии. Однако после первой попытки не получилось, дальше не пошло из-за позиции России. Второй уровень коммуникации у нас с Лавровым – обмен публичными заявлениями и комментариями", – вспомнил он.

"На переговорах в четырехстороннем формате был абсолютно вежливый профессиональный разговор, хамства с его стороны я не заметил", – сказал глава МИД.

Позиция Лаврова

Кулеба объяснил, что они абсолютно профессиональные люди и защищают интересы своих стран. И подчеркнул: "Разница между нами в том, что я стою на украинской стороне, на стороне правды, а Сергей Лавров защищает российские манипуляции и искажение реальности".

"Лавров – генетический дипломат. До того, как Россия ударилась во все это мракобесие, увязла в агрессии против Украины и тоннах лжи, в которой уже сама запуталась, Сергей Лавров был одним из самых авторитетных дипломатов в мире", – добавил министр.

К слову, ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что российское МИД не хочет коммуницировать с Украиной в одном формате. Он пояснил, что там "что-то сломалось" после первого разговора с министром Сергеем Лавровым.