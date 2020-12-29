Мы не позволим легко откупиться, – Кулеба о переговорах с Ираном относительно авиакатастрофы МАУ
Украина держит жесткую позицию в переговорах с Ираном относительно авиакатастрофы МАУ под Тегараном. Справедливость в этой истории – неизбежна.
Позиция Украины в переговорах с Ираном
Если бы Украина в переговорах была более мягкой, Иран, вероятно, уже бы достиг, что хотел. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "День".
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Иран жесткий переговорщик, но и Украина жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории,
– отметил Кулеба.
По словам министра, украинская сторона принципиально стоит на своем. Поэтому дипломат отметил, что справедливость в этой истории – неизбежна. Хотя ее достижение может занять время.
Также политик отметил, что украинская сторона не выступает сама, ведь имеет партнерство пострадавших стран.
"Мы выступаем от их имени (пострадавших стран – 24 канал) и с общей позицией, которая должна координироваться", – подытожил Кулеба.
Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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