Украина держит жесткую позицию в переговорах с Ираном относительно авиакатастрофы МАУ под Тегараном. Справедливость в этой истории – неизбежна.

Позиция Украины в переговорах с Ираном

Если бы Украина в переговорах была более мягкой, Иран, вероятно, уже бы достиг, что хотел. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "День".

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Иран жесткий переговорщик, но и Украина жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории,

– отметил Кулеба.

По словам министра, украинская сторона принципиально стоит на своем. Поэтому дипломат отметил, что справедливость в этой истории – неизбежна. Хотя ее достижение может занять время.

Также политик отметил, что украинская сторона не выступает сама, ведь имеет партнерство пострадавших стран.

"Мы выступаем от их имени (пострадавших стран – 24 канал) и с общей позицией, которая должна координироваться", – подытожил Кулеба.

Обратите внимание! Авиакатастрофа МАУ в Иране произошла 8 января. Самолет под Тегераном сбила иранская ракета. Погибли 176 человек. Подробнее – читайте по ссылке.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала