Финальный шаг, – Кулеба о назначении Маркаровой послом Украины в США
Назначение посла Украини в США находится на финальной стадии. После указа президента вероятная будущая госпожа посол Оксана Маркарова получит визы и поедет в Штаты.
Источник:"Радио Свобода"
Назначение посла – это примерно 6 месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека за границу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Что говорит Кулеба о назначении Маркаровой
По словам министра, процесс развивается нормально.
По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг. Затем она получит американские визы и едет,
– добавил Кулеба.
Кроме того, дипломат отметил, что Украина заинтересована, чтобы американский посол тоже приехал в Киев как можно быстрее.
Что известно о кандидатуре Маркаровой на должность посла
- Кулеба 20 ноября заявил, что предложил бывшую министра финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.
- Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом.
- В дальнейшем решение за президентом Владимиром Зеленским.
Кто такая Оксана Маркарова?Женщина возглавляла Министерство финансов с июня 2018 года по март 2020 года. С 31 мая 2019 по 13 марта 2020 года была членом Совета национальной безопасности и обороны. Маркарова не является карьерным дипломатом, однако в случае назначения Маркаровой ожидают улучшение диалога со Всемирным Банком и МВФ.
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