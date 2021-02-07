Назначение посла Украини в США находится на финальной стадии. После указа президента вероятная будущая госпожа посол Оксана Маркарова получит визы и поедет в Штаты.

Назначение посла – это примерно 6 месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека за границу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Что говорит Кулеба о назначении Маркаровой

По словам министра, процесс развивается нормально.

По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг. Затем она получит американские визы и едет,

– добавил Кулеба.

Кроме того, дипломат отметил, что Украина заинтересована, чтобы американский посол тоже приехал в Киев как можно быстрее.

Что известно о кандидатуре Маркаровой на должность посла

Кулеба 20 ноября заявил, что предложил бывшую министра финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.

Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом.

В дальнейшем решение за президентом Владимиром Зеленским.