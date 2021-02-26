Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для активизации установления мира на Донбассе необходимо провести очередную встречу в нормандском формате. В том числе и для открытия пунктов пропуска, которые боевики до сих пор держат закрытыми.

Тему Донбасса затронули на совместном брифинге министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Франции Жана-Ива Ле Дриана. Между ними накануне состоялись переговоры.

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По его словам, лучшей иллюстрацией состояния выполнения решения нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом. Однако, своего условия не выполнили боевики.

Украина сделала все и открыла эти пункты пропуска. Но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены: для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит "нормандской четверки",

– заявил Кулеба.

Заметим. Украина неоднократно обращалась к ОБСЕ, чтобы они взяли на контроль открытие пунктов пропуска "Золотое" и "Счастье" на Донбассе и обеспечивали там спокойную ситуацию. Однако оккупационная власть не идет на контакт.

Министр МИД заявил, что благодарен Франции за последовательную позицию по вопросу территориальной целостности Украины и за те усилия, которые она приложила в нормандском формате.

Мирные переговоры Украины и России: кратко

Сейчас мирные переговоры Украины и России проходят в двух форматах – минском и нормандском.

Первый является регулярным процессом и предусматривает участие двух сторон конфликта при посредничестве ОБСЕ.

А нормандский формат, который проходит при посредничестве Германии и Франции, из-за пандемии приостановлен.

Последний раз "четверка" виделась в ноябре 2019 года и смогла достичь ряда успешных инициатив.



О чем договорилась "нормандская четверка" в 2019 году / Инфографика 24 канала