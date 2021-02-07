Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с удовольствием пригласил бы государственного секретаря США Энтони Блинкена в поселок Нью-Йорк на Донбассе. Более того, там даже можно было бы организовать заседание Совбеза ООН.

В Донецкой области будет Нью-Йорк. Профильный комитет Верховной Рады поддержал инициативу такого переименования поселка Новгородское.

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Заседание ООН на Донбассе – хорошая идея

У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы спросили, привезет ли он туда кого-то из политиков, рожденных "в большом Нью-Йорке". Например, Энтони Блинкена – нового государственного секретаря Соединенных Штатов Америки при администрации президента Джо Байдена.

Хорошая идея! Я ее обязательно попробую реализовать. Но можно даже еще круче сделать. Можно Генассамблею ООН провести в украинском Нью-Йорке. Или хотя бы заседание Совбеза ООН (Организации Объединенных Наций – 24 канал),

– ответил Кулеба.

И хотя сейчас украинский будущий Нью-Йорк не готов принимать международных гостей – его можно вывести на соответствующий уровень:

"Мы не боимся сложных задач. Представляете, какой это будет стимул для развития украинского Нью-Йорка?"

Дмитрий Кулеба также добавил, что "с удовольствием привез бы кого-то и в поселок под названием Вашингтон", расположенный "где-то посередине нынешних временно оккупированных территорий".

Конечно, сделать это можно будет только после его освобождения.