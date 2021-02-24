Кулеба назвал цель вчерашних дебатов в ООН: тотальное давление на агрессора
Дмитрий Кулеба рассказал, что целью дебатов в Генассамблее ОНН 23 февраля было предоставить новые факты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
Источник:Фейсбук Дмитрия Кулебы
Глава Министерства иностранных дел Кулеба заявил, что на основе полученной информации страны должны формировать свое отношение к России.
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Ключевое для нас – это воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить новые факты по ситуации на временно оккупированных территориях, чтобы на основе этой информации страны формировали свою позицию относительно российской агрессии против нашего государства,
– заявил Кулеба.
Кроме того, приоритетом является "создание тотального давления на агрессора".
"Ключевое – создание тотального давления на агрессора, системность усилий, чтобы не было ни одной щелочки для него распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях", – подчеркнул Кулеба.
Дебаты Генеральной Ассамблеи ООН: детали
23 февраля в Генеральной Ассамблее ООН состоялись дебаты с участием Украины.
Представитель Украины Сергей Кислица заявил, что "пока Россия отвергает свою роль в конфликте, перспективы мирного урегулирования будут оставаться иллюзией".
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