Дмитрий Кулеба рассказал, что целью дебатов в Генассамблее ОНН 23 февраля было предоставить новые факты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Глава Министерства иностранных дел Кулеба заявил, что на основе полученной информации страны должны формировать свое отношение к России.

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Ключевое для нас – это воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить новые факты по ситуации на временно оккупированных территориях, чтобы на основе этой информации страны формировали свою позицию относительно российской агрессии против нашего государства,

– заявил Кулеба.

Кроме того, приоритетом является "создание тотального давления на агрессора".

"Ключевое – создание тотального давления на агрессора, системность усилий, чтобы не было ни одной щелочки для него распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях", – подчеркнул Кулеба.

Дебаты Генеральной Ассамблеи ООН: детали

23 февраля в Генеральной Ассамблее ООН состоялись дебаты с участием Украины.

Представитель Украины Сергей Кислица заявил, что "пока Россия отвергает свою роль в конфликте, перспективы мирного урегулирования будут оставаться иллюзией".

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