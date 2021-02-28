Дмитрий Кулеба напомнил населению, что с 1 марта наше государство расширяет список стран, в которые украинцы могут лететь без визы. Однако определенные коронавирусные ограничения на поездки в эти государства все равно действуют.

Что сказал Кулеба

По словам министра иностранных дел с начала весны для украинцев "стартуют 2 безвиза".

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Мы расширяем свободу путешествий для украинцев несмотря на все обстоятельства. 1 марта стартуют два безвиза,

– сказал глава МИД.

Куда смогут улететь украинцы

В карибское островное государство Гренаду,

заморские территории Нидерландов – Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Кулеба также напомнил, что с 1 марта границы для украинцев открывает Грузия.

Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини.



1 березня стартують 2 безвізи:



1. Гренада



2. Заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба



+ відкривається Грузія



Всі умови в’їзду: https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2021

Заметим, для въезда в эти страны действуют карантинные ограничения. Так, чтобы попасть в заморские территории Нидерландов и Гренаду следует сдать тест на COVID-19. Кстати, для въезда в другое государство требуется подтверждение разрешения.

Обратите внимание! 26 февраля Министерство здравоохранения сократило список стран красной зоны до 61 государства. Зелеными для украинцев стали Германия, Кипр, Колумбия, Румыния и Швейцария. А вот Польша, Черногория, Чехия, Венгрия и Словакия продолжают оставаться в списке "красных".