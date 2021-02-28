Кулеба напомнил, куда украинцы смогут поехать без визы с 1 марта
Дмитрий Кулеба напомнил населению, что с 1 марта наше государство расширяет список стран, в которые украинцы могут лететь без визы. Однако определенные коронавирусные ограничения на поездки в эти государства все равно действуют.
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Что сказал Кулеба
По словам министра иностранных дел с начала весны для украинцев "стартуют 2 безвиза".
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Мы расширяем свободу путешествий для украинцев несмотря на все обстоятельства. 1 марта стартуют два безвиза,
– сказал глава МИД.
Куда смогут улететь украинцы
- В карибское островное государство Гренаду,
- заморские территории Нидерландов – Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.
Кулеба также напомнил, что с 1 марта границы для украинцев открывает Грузия.
Заметим, для въезда в эти страны действуют карантинные ограничения. Так, чтобы попасть в заморские территории Нидерландов и Гренаду следует сдать тест на COVID-19. Кстати, для въезда в другое государство требуется подтверждение разрешения.
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