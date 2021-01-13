Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что когда Президент Украины Владимир Зеленский встретится и поговорит с новым главой США Джо Байденом, между ними установится замечательный контакт.

О встрече Зеленского и Байдена

В Киеве работают над тем, чтобы встреча 2 президентов состоялась как можно быстрее. Об этом министр Кулеба заявил в интервью изданию Obozrevatel.

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Именно во время таких разговоров можно достигать стратегических договоренностей и взаимопонимания,

– добавил он.

Какими будут отношения между президентами

Издание отметило, что новоизбранный президент Джо Байден является давним симпатиком и другом Украины. Однако на самом деле он будет жестким к украинской власти за антикоррупционные обязательства, которые взял на себя.

Со своей стороны министр Кулеба заявил, что именно Зеленский наиболее жостко в Украине стал на защиту антикоррупционных органов и антикоррупционной инфраструктуры после скандального решения Конституционного Суда.

Приоритеты президента Байдена и президента Зеленского по функционированию антикоррупционной инфраструктуры в Украине полностью совпадают,

– резюмировал Кулеба.

Обратите внимание! Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Сам новоизбранный президент США заявил, что он примет присягу перед Капитолием несмотря на беспорядки из-за результатов выборов, потому что так обычно принято. Украину на западе будет представлять Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Владимир Ельченко.