Между ними будет замечательный контакт, – Кулеба о встрече Зеленского и Байдена
Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что когда Президент Украины Владимир Зеленский встретится и поговорит с новым главой США Джо Байденом, между ними установится замечательный контакт.
О встрече Зеленского и Байдена
В Киеве работают над тем, чтобы встреча 2 президентов состоялась как можно быстрее. Об этом министр Кулеба заявил в интервью изданию Obozrevatel.
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Именно во время таких разговоров можно достигать стратегических договоренностей и взаимопонимания,
– добавил он.
Какими будут отношения между президентами
Издание отметило, что новоизбранный президент Джо Байден является давним симпатиком и другом Украины. Однако на самом деле он будет жестким к украинской власти за антикоррупционные обязательства, которые взял на себя.
Со своей стороны министр Кулеба заявил, что именно Зеленский наиболее жостко в Украине стал на защиту антикоррупционных органов и антикоррупционной инфраструктуры после скандального решения Конституционного Суда.
Приоритеты президента Байдена и президента Зеленского по функционированию антикоррупционной инфраструктуры в Украине полностью совпадают,
– резюмировал Кулеба.
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