В Министерстве иностранных дел работают над организацией разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом. Кроме того, контакты между странами уже налажены.

Да, контакты между Украиной и администрацией Байдена активно развиваются. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Какая коммуникация между Украиной и США

По словам министра, он уже разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкином. Также общались министры обороны Украины и США. Кроме того, посольство Украины в Вашингтоне ежедневно поддерживает контакт с Советом национальной безопасности США.

Один из вопросов, над которым мы активно работаем, это организация телефонного разговора между президентом Зеленским и Байденом,

– подчеркнул министр.

Что этому предшествовало