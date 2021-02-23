Кулеба анонсировал, что дипломаты организуют разговор Зеленского с Байденом
В Министерстве иностранных дел работают над организацией разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом. Кроме того, контакты между странами уже налажены.
Источник:24 канал
Да, контакты между Украиной и администрацией Байдена активно развиваются. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Какая коммуникация между Украиной и США
По словам министра, он уже разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкином. Также общались министры обороны Украины и США. Кроме того, посольство Украины в Вашингтоне ежедневно поддерживает контакт с Советом национальной безопасности США.
Один из вопросов, над которым мы активно работаем, это организация телефонного разговора между президентом Зеленским и Байденом,
– подчеркнул министр.
Что этому предшествовало
- Заметим, Байден еще не общался с Зеленским тех пор, как стал президентом.
- Ранее Кулеба заявлял, что ожидает от администрации США нового уровня сотрудничества. Все потому, что новый глава США хорошо знает Украину и понимает ее проблемы.
- Кроме того, глава МИД уверял, что беспокоиться из-за отсутствия контакта между Байденом и Зеленским не стоит.
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