Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел планирует изменить правила использования служебных автобусов. Это хотят сделать во избежание возможности злоупотреблений работников.

Что заявил Кулеба

По поручению министра иностранных дел уже готовят изменения правил использования дипломатических автобусов. Об этом чиновник заявил на брифинге 5 марта.

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Мы рассматриваем различные опции. Это и возможность пломбирования автобусов и отслеживание их передвижения, фиксирование четкого описания того, что находится в салоне автобуса. Вдаваться в детали пока не буду,

– подчеркнул Кулеба.

По его словам, сейчас над новыми правилами работают юристы.

"Мы сделаем все, чтобы наш дипломатический транспорт использовался исключительно по назначению", – заявил министр.

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