Кулеба анонсировал пломбирование автобусов МИД из-за дипломатов-контрабандистов
Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел планирует изменить правила использования служебных автобусов. Это хотят сделать во избежание возможности злоупотреблений работников.
Источник:24 канал
Что заявил Кулеба
По поручению министра иностранных дел уже готовят изменения правил использования дипломатических автобусов. Об этом чиновник заявил на брифинге 5 марта.
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Мы рассматриваем различные опции. Это и возможность пломбирования автобусов и отслеживание их передвижения, фиксирование четкого описания того, что находится в салоне автобуса. Вдаваться в детали пока не буду,
– подчеркнул Кулеба.
По его словам, сейчас над новыми правилами работают юристы.
"Мы сделаем все, чтобы наш дипломатический транспорт использовался исключительно по назначению", – заявил министр.
Детали скандала с депутатами-контрабандистами
- 28 февраля двух украинских дипломатов задержали на таможенном посту "Ягодин".
- Они на служебном автобусе пытались перевезти в Польшу контрабанду – сигареты, валюту и золото.
- Служащих МИД задержали работники Службы безопасности Украины.
- Кулеба заявил, что не будет молчать о таких случаях в своем министерстве и не будет покрывать нарушителей.
- Он отозвал дипломатов из заграничной командировки и инициировал проведение дисциплинарного расследования.
- Кулеба также пригрозил всем работникам МИД "недипломатической реакцией на любые нарушения.
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