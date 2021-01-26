Дмитрий Кулеба 25 января провел телефонный разговор с главой МИД Иордании Айманом Ас-Сафади. Чиновники обсудили активизацию отношений между странами.

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

Руководители внешнеполитических ведомств отметили важность регулярного политического диалога между двумя государствами.

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Роль Украины в укреплении продовольственной безопасности Иордании

Главы МИД уделили особое внимание теме развития торговли и важной роли украинского экспорта в укреплении продовольственной безопасности Иордании.

Дмитрий Кулеба выступил за возобновление в 2021 году заседаний совместной украинско-иорданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Айман Ас-Сафади поддержал предложение направить в Украину делегацию иорданского бизнеса для ознакомления с возможностями, которые предоставляет наше государство для взаимовыгодной торговли и инвестиций.

Какие темы еще обсудили министры

привлечение иорданских студентов к обучению в украинских университетах.

развитие событий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, дальнейшее взаимодействие Украины и Иордании в рамках международных организаций.

В конце разговора руководители внешнеполитических ведомств обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты после нормализации эпидемической ситуации.

Обратите внимание! Украина впервые со времен Януковича провела переговоры с Иорданией. Предыдущий раунд политических консультаций между МИД Украины и Иордании состоялся в 2011 году.