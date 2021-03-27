Большое судопроизводство – еще один проект, на который надо потратить много денег. Но надо вернуться в реальность. Инструменты для этого: компьютер, пачка бумаги, 908 гривен и почтовая марка за 9 гривен.

Марка – это главный предмет роскоши украинских судов и пропуск в удивительный мир украинского правосудия. Потому что по состоянию на сейчас, у половины украинских судов денег на почтовые марки нет.

Предыдущий выпуск Тысячи долларов за диплом: сколько стоит стать моряком в Украине – расследование

Поэтому они не отправляют по почте судебные решения и повестки. Такое сообщение в конце января опубликовали на сайте Голосеевского районного суда города Киева. В феврале такое же сообщение появилось на сайтах районных судов Киева:

Подольского;

Днепровского.

В марте к этой столичной компании присоединился Деснянский райсуд. И это тянется еще с 2020 года.

Временно исполняющая обязанности председателя Государственной судебной администрации Людмила Гизатулина отметила, что ежедневно инстанция получает ряд обращений. В них суды отмечают, что они уже или почти останавливают, или остановили отправку почтовой корреспонденции из-за нехватки бюджетных ассигнований для осуществления этих расходов.

Подать иск в суд – не бесплатно. Это – минимум 908 гривен судебного сбора. Казалось бы, что это 100 почтовых марок по Украине, но ни повестки ответчику не отправят, ни решения, если его примут.

На что потратили деньги из исков

Возникает вопрос, на что потратили деньги? За прошлый год украинцы в целом заплатили примерно 3 миллиарда судебного сбора. За эти деньги можно было бы купить 300 миллионов почтовых марок для отправления писем по Украине – и еще осталось бы, чтобы сверху вниз заклеить марками фасады всех судов.

Интересно Коррупция в ритуальной сфере: как похоронные компании навязывают свои услуги

Если через "Электронный суд" обратиться к юстиции, подавать туда документы, то понадобится пачка бумаги А4 стоимостью 90 гривен. Ведь электронный суд в Украине без бумаги не работает.

Суд не работает без бумаги

Когда вы прислали электронный документ, в суде его должны напечатать и приобщить к делу. А на бумагу в судах денег тоже уже нет. И они отвечают, что не могут зарегистрировать ваше ходатайство.



Суд не работает без бумаги / Фото Flickr

Например, истец подал обращение в суд в электронном форме, получил ответ, что его не могут зарегистрировать из-за нехватки бумаги. Тогда он купил 2 пачки бумаги и послал их в суд через Новую почту. А в суде не могут эту бумагу даже принять, потому что это – коррупция, административное нарушение.

В то же время! Минимальный судебный сбор за иск – 908 гривен. На эти деньги можно купить 10 пачек бумаги или 5 пачек бумаги и 50 марок для россылки писем по Украине.

По словам члена Ассоциации судейского самоуправления Сергея Гирича, с вопросом "Куда идут деньги на сбор", нужно обращаться в Государственную судебную администрацию.

Гизатулина объяснила: "Логика закона и судебного сбора как раз была направлена ​​на то, чтобы поступления, которые мы дополнительно получаем, использовать на обеспечение осуществления судопроизводства. Но, к сожалению, фактическая картина иная: 86% этих поступлений из-за необеспеченных расходов общего фонда, направлены на оплату труда с начислениями".

Судебный сбор – на зарплаты судьям

То есть 86% поступлений от судебного сбора используют не на обеспечение дела и процессуальных прав, а на зарплаты работникам судебной системы, то есть зарплаты судей или, как это называют, на судейское вознаграждение.

Гирич рассказал: "У меня секретарша суда, которая имеет стаж государственного служащего 17 лет, получает 5 тысяч гривен в месяц. В то же время уборщица получает почти 6 тысяч".

Стоит прочитать Власть превыше всего: как Тупицкий держит страну в заложниках обязательств перед Медведчуком

Так происходит потому, что в бюджете нет денег на доплаты. Защищены от этих всех бюджетных проблем только сами судьи. Потому что ограничивать судейское вознаграждение нельзя, ведь оно – неприкосновенно.

То есть денег на марки, бумагу, зарплаты секретарям судебных заседаний и работникам канцелярии нет, а на зарплаты судьям есть. А это – минимум 66 тысяч гривен в месяц базового оклада для простого судьи местного суда первой инстанции, например:

судья Сергей Вовк из Печерского райсуда Киева в прошлом году заработал 1 миллион 113 тысяч гривен : по 100 тысяч в месяц;

: по 100 тысяч в месяц; главный судья Вовк из Окружного административного суда Киева в марте 2020 года задекларировал 1 миллион 300 тысяч зарплаты;

зарплаты; одесский судья Виктор Попревич, который приговорил Сергея Стерненко, задекларировал за январь 130 тысяч гривен месячной зарплаты.

Вот и вопрос – зачем платить судьям такие зарплаты, если мы не имеем доступа к правосудию, потому что нет марок и бумаги? В Украине не хватает примерно 2000 судей. Но денег сейчас в бюджете не хватает даже на этих работников.



В судах нет денег / Фото Shutterstock

Так как Владимир Зеленский планирует кого-то добирать? Каждому новому судье надо будет выплачивать ту же зарплату – минимум 66 тысяч гривен. Может, президент об этом не знает? Должен знать, потому что судейская система постоянно говорит, что денег нет.

"Мы постоянно обращаемся с этой проблемой в Кабмин, Верховную Раду. Но, к сожалению, слышим только то, что государство не имеет возможности обеспечить эти расходы в бюджете", – поделилась Гизатулина.

Читайте также Проект "Дзвін": эпический провал Генштаба Вооруженных сил на 600 миллионов

На отбор судей денег нет. На марки и на бумагу – тоже нет. Но выступать с фантазиями о великом судопроизводстве в смартфоне можно без дополнительных бюджетных расходов.