Куда делись материалы жалобы по делу Татарова: ГБР не предоставляет ответы
Государственное бюро расследований не отвечает на вопрос апелляции Высшего антикоррупционного суда. В ВАКС хотят узнать, какой экспертной службе передали материалы судебного производства Печерского райсуда. Говорится именно о решении о передаче дела Олега Татарова от НАБУ. Помочь поиску документов попросили уже и генпрокурора Ирину Венедиктову.
Источник:НАБУ
Апелляция ВАКС может отменить решение о передаче дела. Пока идет рассмотрение вопроса – действие постановления приостановлено.
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В ВАКС просят сообщить, куда делись материалы
Однако в Антикоррупционном суде не могут добиться материалов еще с декабря 2020 года. Сначала документы не передавал сам Печерский райсуд. Впоследствии материалы изъяло уже ГБР. Куда делось дело уже оттуда – неизвестно. В Бюро говорят, что передали какому-то экспертному учреждению.
В ВАКС готовы заслушать информацию даже в закрытом режиме, однако в ГБР пока судей игнорируют.
Главное о деле Татарова
- Заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционным схемам.
- Говорится о сделках с экс-главой "Укрстроя" Максимом Микитасем.
- В декабре 2020 года Печерский суд Киева решил передать дело Татарова из НАБУ в Государственное бюро расследований.
- Впоследствии Офис генпрокурора отдал Службе безопасности Украины.
- В НАБУ жалуются на большое давление со стороны Офиса генпрокурора в этом деле.
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