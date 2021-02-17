Государственное бюро расследований не отвечает на вопрос апелляции Высшего антикоррупционного суда. В ВАКС хотят узнать, какой экспертной службе передали материалы судебного производства Печерского райсуда. Говорится именно о решении о передаче дела Олега Татарова от НАБУ. Помочь поиску документов попросили уже и генпрокурора Ирину Венедиктову.

Апелляция ВАКС может отменить решение о передаче дела. Пока идет рассмотрение вопроса – действие постановления приостановлено.

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В ВАКС просят сообщить, куда делись материалы

Однако в Антикоррупционном суде не могут добиться материалов еще с декабря 2020 года. Сначала документы не передавал сам Печерский райсуд. Впоследствии материалы изъяло уже ГБР. Куда делось дело уже оттуда – неизвестно. В Бюро говорят, что передали какому-то экспертному учреждению.

В ВАКС готовы заслушать информацию даже в закрытом режиме, однако в ГБР пока судей игнорируют.

Важно! ВАКС обратился к руководительнице Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы хотя бы она выяснила, куда дели материалы по делу Татарова.

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