С масонами связывают различные теории заговоров, мифы о таинственных убийствах и стремлении править миром. Статус члена организации имели сотни влиятельных исторических личностей. А исследователи не прекращают изучать их происхождение и роль в обществе.

Первые масонские ложи были основаны в Англии еще в 17 веке, это было объединение каменщиков, которые занимались строительством храмов. Само слово "каменщик" является буквальным переводом названия членов организации, также масонов часто называют "вольными каменщиками".

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Официальной датой основания масонства считают 24 июня 1717 года. В этот день 4 лондонские ложи объединились в Великую Ложу, избрали Великого Мастера, а впоследствии и признали общую конституцию. Однако существуют и другие версии, согласно которым организация, якобы берет свое начало от ордена рыцарей-тамплиеров и европейских цеховых гильдий каменщиков 13 века.

Почему деятельность масонов запрещали?

На протяжении всей истории существования масонство неоднократно запрещали, членов организации преследовали в десятках стран. Все из-за большого социального и политического влияния, которым, как считалось, обладали масоны. Поэтому в 18 веке масонские ложи были запрещены в Женеве, Цюрихе, Берне, их преследовали в Португалии, Испании и Италии. В царской России запрещали масонство 4 императоров Екатерина II, Павел I, Александр I и Николай I.

Масонов связывают с теориями заговоров

После официального запрета ложи начали восстанавливать свою деятельность в 1905 году, однако и на этот раз ненадолго. Во время Октябрьской революции организация снова оказалась вне закона, масонов преследовала Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем и контрреволюцией или "Че-Ка", впрочем, большевики преследовали всех и не нужно было быть масоном, чтобы стать жертвой репрессий. С тех пор табу на масонские ложи сохранялось вплоть до 1991 года.

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Масонство попало под запрет во всех коммунистических государствах. Только на Кубе оно смогло не только сохраниться, но и успешно развиваться – в основном благодаря участию масонов в свержении режима Батисты и благосклонности Фиделя Кастро.

Противником масонов был и Адольф Гитлер

Противниками масонства были и нацисты. Те утверждали, что масоны были участниками так называемого "еврейского заговора", и что именно они стали причиной поражения Германии в Первой мировой войне. Адольф Гитлер в своей книге "Mein Kampf" писал, что управление масонами принадлежит евреям, и что организация использует свое учение для вовлечения высших слоев населения в организацию. В 1935 году Гитлер заявил об окончательном запрете всех масонских лож на территории Германии.

Адольф Гитлер – враг масонов

Во время Второй мировой войны запрещали масонство и во всех странах, которые были союзниками нацистов, а члены организации подвергались репрессиям. Точное количество убитых и замученных нацистским режимом членов масонских лож неизвестна, это число в разных источниках колеблется от 80 до 200 тысяч человек.

Немало известных личностей были масонами: Вольтер, Моцарт, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон...

Кто из известных украинцев принадлежал к масонам?

В Украине масонство распространилось в 18 веке, быть масоном было модно и престижно, а запреты властей только приводили к росту популярности тайных лож и, конечно, возникновению слухов о деятельности масонов.

Сторонникам теории заговоров считаются масонскими символами даже орнамент на украинских деньгах – на банкноте номиналом в пятьсот гривен. Пресс-службе НБУ в свое время даже пришлось давать объяснения, что это всего лишь графическое изображение авторского рисунка Григория Сковороды к его произведениям ("Пифагоров треугольник", в который философ вкладывал глубокий символический смысл).

Якобы масонский символ на купюре 500 гривен

Кроме того, принадлежность Григория Сковороды к масонству нигде не зафиксирована. Так утверждали в Нацбанке, но многие до сих пор уверены в обратном.

Среди самых известных украинских масонов – Михаил Грушевский, Симон Петлюра, Иван Котляревский и многие другие.

Сегодня на территории Украины официально действует 12 масонских лож, всего же в мире их насчитывается около 50 тысяч.

Сейчас масонские ложи – клуб по интересам, с древней историей и ритуалами, однако немало людей уверены, что на самом деле – это часть мирового правительства с рептилоидами и иными атрибутами многочисленных теорий заговора.