Межреченский парк на Северщине своим названием обязан расположению в междуречье Днепра и Десны. Это один из крупнейших региональных ландшафтных парков Украины и природно-заповедных объектов Европы.

Обширные лесные массивы, болота и луга там сохранились в первозданном виде и служат домом для редких видов животных.

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Там можно не только собирать грибы и ягоды, но и вести хозяйственную деятельность. На территории парка есть и историко-культурные памятники, в частности церкви XIX века, а также действует музей традиционных ремесел региона.

Почему оттуда выселили людей

Полвека назад из этих земель выселили несколько десятков сел, расчищая территорию под военные полигоны: Деснянский и Гончаровский. Людям давали небольшую денежную компенсацию.

Справка. Кроме этого, их обеспечивали военными машинами, куда грузились дома. Деревянные дома легко разбирались и перевозились на нужное место.

Военные полигоны, которые действуют и сейчас, не входят в территорию парка. Иногда там проводят стрельбы. Как пояснил Андрей Сагайдак, основатель и экскурсовод Межреченского парка, животным это не мешает.

А то, что доступ людей ограничен, наоборот хорошо срабатывает. Птицы, если слышат эти выстрелы часто, то они к ним привыкают, как к грому,

– подчеркнул он.

"Это их не пугает. Конечно, если там техника ездит, если пожары, то это уже негативный фактор", – добавил Андрей Сагайдак.



Межречинский парк на Северщине / Фото Ukraїner, Никита Завилинский

Чем уникален Межреченский парк

Из-за малозаселенности этих земель в прошлом сохранилось свыше 2 тысяч редких видов растений и животных.

Более 100 из них – краснокнижные. Среди них – летучие мыши нетопыри, которые живут в офисе парка.

В Междуреченском парке – крупнейшая в Украине популяция лося, примерно 130 особей.

Сагайдак показал сломанные на высоте 2 метров ветки, которые лоси ощипывают зимой. Эти коренастые животные очень спокойны и не имеют врагов в животном мире. Также в парке живут рыси, бобры и кабаны.

Из птиц в парке встречается бугай, а также бекас или баранец – небольшая болотная птица. Кроме них, здесь гнездятся черные аисты и серые журавли. Обитает здесь и множество хищных птиц.

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Справка. Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и презентует ее в мире.