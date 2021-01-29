Заказчиком убийства руководителя Внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был первый заместитель главы ведомства Дмитрий Нескоромный. Об этом на суде рассказал еще один фигурант этого дела – полковник спецподразделения "Альфа" Андрей Расюк.

Источник: Юрий Бутусов Журналист ссылается на источники, присутствовавшие на закрытом заседании суда. Когда слушали это дело – Бутусов не уточнил. Предположительно, 29 января. Важно СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации заказного убийства Детали судебного заседания относительно заказного убийства в СБУ Расюк заявил, что пошел на сделку со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного.

Также он обнародовал детали этого дела и подтвердил выдвинутые против него подозрения.

Дал показания и свидетель Олег Поскотинин. Именно ему Расюк предложил стать исполнителем покушения. Поскотинин давал показания в маске. Заказное убийство чиновника СБУ: что еще заявил Бутусов Нескоромный еще совсем недавно был одним из самых могущественных силовиков. Он лично контактировал с президентом и его рассматривали как кандидата на должность главы СБУ .

. 20 января Нескоромный посетил Офис Президента, после чего скрылся от наружного наблюдения СБУ.

Местонахождение Нескоромного пока неизвестно (судя по телеграм-каналу, который ведут от его имени, он находится в одной из стран ЕС, предварительно Германии – 24 канал).

Нескоромному уже объявили подозрение в покушении на генерала Наумова, но сделали это заочно .

. Неизвестные, имеющие доступ к материалам следствия, выбросили в СМИ документы расследования, включая прослушку разговоров Нескоромного и Расюка. Также в сети появилась запись, где полковник СБУ разговаривает с кем-то из Москвы о том, что каждый год смотрит новогодние поздравления президента России Владимира Путина.

о том, что каждый год смотрит новогодние поздравления президента России Владимира Путина. Одна из бельгийских общественных организаций на своем сайте разместила анонс, что якобы 2 февраля Нескоромный даст свою пресс-конференцию. Предыдущую отменили из-за ситуации с коронавирусом. К теме Красавец Путин и московская семья: появились разговоры экс-руководителя СБУ Нескоромного Подготовка к убийству чиновника СБУ Наумова: главное 23 января СБУ заявила о задержании сотрудника Штаба Антитеррористического центра СБУ, который якобы готовил убийство по заказу другого работника СБУ. Организатор предлагал за убийство 50 тысяч долларов.

Журналист Юрий Бутусов сообщил фамилии. По его словам, задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Тот якобы готовился убить начальника главного управления внутренней безопасности службы, генерала Андрея Наумова. Заказчиком Бутусов назвал первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

Суд арестовал Расюка на 2 месяца без права залога. Следователи в ходатайстве о мере пресечения отметили, что якобы была вероятность смерти Наумова. Если вину Расюка докажут, ему может грозить до 15 лет заключения или пожизненное.

В окружении главы СБУ Ивана Баканова, по мнению Бутусова, идут криминальные разборки между группами влияния". В экономических подразделениях СБУ якобы существует практика вымогательства. И именно борьба за это стала причиной скандала.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк утверждает, что за Нескоромным якобы стоит экс-глава ОПУ Андрей Богдан. Он сообщил, осенью 2019 года Богдан якобы лоббировал назначение Нескоромного первым заместителем председателя СБУ, подчинив ему борьбу с коррупцией и оргпреступностью. Нескоромний якобы хотел вернуться в СБУ, но ему мешал Наумов.

27 января СБУ заявила, что сообщила о подозрении Нескоромного. Он объявлен в розыск. Также ведомство опубликовало записи разговоров Нескоромного, подтверждающие подготовку преступления.