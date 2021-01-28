Федеральное здание имени Альфреда Марра 19 апреля 1995 года превратилось в руины. Мощный взрыв завалил треть сооружения. Фасад – полностью уничтожен. Подрыв был настолько мощным, что его слышали в 80 километрах от эпицентра.

Источник: "Конфликты" на 24 канале

За несколько дней стало известно, что 168 человек погибли, почти 700 ранены, 324 здания в радиусе 16 кварталов повредило ударной волной.

Предыдущий выпуск Англичанин, который командовал арабами: почему Томас Лоуренс восстал против Турции

Кто и зачем устроил теракт

Когда дымовые облака развеялись, а пожар потушили, у людей было всего 2 вопроса: "Кто?" и "Зачем?". Ответ шокировал. Теракт устроил свой же – американец Тимоти Маквей.

Тимоти Маквей был один из наших. Ветеран войны, вырос в пригороде Буффало. Мы должны были выяснить, почему он так поступил, кто он такой и каковы его мотивы,

– отметил журналист Лу Митчел.

У Маквея было сложное детство. Друзей не имел, а единственным утешением в жизни было стрельбище, к которому приучил дедушка. Окончив школу с не очень высокими оценками, он пошел служить в армию.



Теракт в Оклахома-Сити / Скриншот из видео

Его даже наградили Бронзовой звездой за участие в войне в Персидском заливе. Поняв, что быть военным у него хорошо получается, имел целью присоединиться к спецназу. Но его быстро уволили из-за плохой физической подготовки.

Идея оружейного магазина

Гражданская жизнь Маквея мало интересовала. И он начал искать пути, хоть немного вникнуть в военную тематику. Так появилась идея открыть свой оружейный магазин.

Но на пути стал закон, который диктовал свои правила относительно такого "бизнеса". Он начал "косо" смотреть на федеральное правительство, которое, по его мнению, ограничивало права как будущего владельца оружия.



Тимоти Маквей / Скриншот из видео

Товарищ Маквея по службе Дэйв Дилли рассказал: "Он был порядочным американцем: никогда не выпивал, не курил, не использовал нецензурную лексику. Он вовсе не казался сумасшедшим, или как любят о нем говорить – поехавшим".

Мода на группировки

Начало 1990-х годов в США сопровождалось модой на различные группировки: парамилитарные, религиозные, расовые и тому подобное. Одними из самых популярных тогда были неонацистские. Организация WASP увлекалась мыслями, предложенными гитлеровской идеологией.

Верховенство расы

А вместе с ней – и парадигмой, в которой вершиной эволюции является белый сверхчеловек. Расовое различие должно означать одновременно и размещение на социальной лестнице. Среди них – организация The Order. Представители движения считали белых – правителями мира. Мол, Америка только для них. Они:

проводили собрания с длинными проповедями о главенстве белых над всеми остальными;

устраивали провокационные митинги за свои права;

устраивали "охоту" на всех, у кого цвет кожи на пол тона темнее белого;

они запасались мощным арсеналом на случай очередной войны.

Также были и религиозные секты, которые в некоторых случаях пропагандировали тоже самое – главенство какой-то одной расы. Тем не менее, всех их объединяло одно – ненависть к американскому правительству. Клеймо на правительственной верхушке ставили из-за войн, в которые в США втягивали граждан, спонсируя конфликты деньгами налогоплательщиков.



Маквей ненавидел правительство / Скриншот из видео

Ненависть к правительству

По словам режиссера Барака Гудмана, есть много проявлений ненависти к правительству. Но только 2 вещи их всех объединяют:

► первая – прямое противостояние федеральному правительству. Они чувствовали, что федерелы – это рассадники всего дьявольского. Они чувствовали, что это инструмент в руках врагов: евреев, темнокожих, ООН;

► вторая – конспирологический образ мышления. Они думали, что все невзгоды одной ниточкой тянутся к федеральному правительству.

Инцидент в Руби-Ридж

Окончательно Маквея перемкнуло после инцидента в Руби-Ридж. В 1992 году задержание копами члена неонацистской группировки арийской нации Рэнди Ривера превратилось в настоящую бойню.

Он оказался бывшим спецназовцем и устроил федералам прием по всем правилам боевой подготовки зеленых беретов. Началась перестрелка, в которой участие приняли:

ФБР;

служба Федеральных маршалов;

армия;

полицейские.

Когда переговоры зашли в тупик, начался шквальный обстрел дома Ривера, в котором погибла его жена и сын. Чтобы психологически сломать террориста, силовики перешли на личности. Переговорщики направили на дом мощные прожекторы и раз в 15 минут звонили Рэнди, спрашивая у него, как поживает любимая.



Рэнди Ривер и его жена / Скриншот из видео

Маквей разозлился

Все здания вокруг главного помещения снесли бульдозерами. Ему не оставалось ничего, кроме как сдаться. Угрозы правительства относительно расправы над ним и детьми заставили его поднять белый флаг. Но тогда никто из правоохранительных структур и подумать не мог, чем обернется такая тактика.

Маквей и без того ненавидел правительство. А тогда произошел инцидент в Руби-Ридж. Это окончательно разозлило его. Он расценивал все это, как убийство. Якобы все это делалось только для того, чтобы правительство имело право репрессировать владельцев оружия,

– отметил биограф Дэн Гербек.

Что еще повлияло на поведение Маквея

Очередной эпизод, повлиявший на поведение Маквея, произошел в 1993 году. Тогда федералы штурмом взяли резиденцию секты Ветвь Давидова на ранчо Маунт-Кармел.

Тамошний лидер и самопровозглашенный мессия Дэвид Кореш не только развращал там своих прихожанок, но и готовил вполне рукотворный апокалипсис. И для этого насобирал внушительный арсенал оружия и патронов.



Что повлияло на поведение Маквея / Скриншот из видео

Осада закончилась пожаром

Осада Маунт-Кармел продолжалась 51 день и закончилась масштабным пожаром. В нем погибли более 70 человек, среди них и 24 ребенка. Все они были давидианцами – религиозными сектантами, которые верили, что апокалипсис придет в лице федералов.

Их лидер Дэвид Кореш, когда начался пожар, не позволил выйти из комплекса никому. Но Тимоти Маквея это мало волновало. Он лично присутствовал на штурме Маунт-Кармел. И хоть в этой истории виновниками трагедии были обе стороны: и федералы, и прихожане церкви, от увиденного Маквей окончательно сложил в голове план своей будущей мести.

Начало плана мести

После трагедии в Маунт-Кармел правительство "закрутило гайки" владельцам оружия. Правоохранители получили право зайти домой к любому владельцу оружия и обыскать его дом в случае подозрения. Маквей расценивал это как нарушение не только своих прав, но и всех американцев.

Интересно Операция Gladio: как подпольные группы НАТО предотвращали советское вторжение в разных странах

Тогда его мания на оружие только усиливалась, точно так же как и культура оружия в США: организовывались выставки оружия, стрельбы. Все это было проявлением американского патриотизма и верой в свое государство. Для любителей пострелять документ Брейди Билл был посягательством на святое. Наибольший протест выражали неонацисты.

Было много людей, которые ездили с одной выставки на другую, продавали там и обменивали оружие. Тимоти Маквей стал одним из них. В процессе он встретился с неонацистами и присоединился к их рядам. Он стал частью огромного движения,

– отметил писатель Леонард Зескинд.

На самом деле официальных данных, которые бы подтверждали полноценное членство Маквея в таких организациях нет. Так говорит американский правительство, возможно, пытаясь выставить его дьяволом, чтобы его личность не превратилась в культ и предотвращала будущим терактам. Тем не менее, для Маквея мечта об открытии оружейного магазина разбилась вдребезги.



Маквей имел один шанс для теракта / Скриншот из видео

Только один шанс

Атака на правительство должна была быть хорошо спланированной. Шанс только один. Более года Маквей выбирал здание для подрыва. После нескольких посещений федеральных учреждений, он решил – идеальным местом будет комплекс имени Альфреда Марра в Оклахома-Сити.

Это 9-этажное здание, в котором были офисы различных федеральных структур:

бюро алкоголя;

табака;

огнестрельного оружия;

взрывчатых веществ;

Управление по борьбе с наркотиками;

военкоматы-в общем, 14 ведомств.

Но кроме них там был детский сад и служба социального обеспечения. Главную ставку Маквей сделал на фасад здания-весь был стеклянным. От взрыва стекло могло бы, если не убить, то ранить несколько десятков человек.

Узнал о взрывчатке

Тщательно изучив план здания, пришло время думать над взрывчаткой. Из книги "Дневники Тернера", которая описывает как бороться с правительством, он узнал, как сделать взрывчатку. Для этого ему необходимо было всего 2 главных компонента:

► нитрат аммония, который он скупал мешками;

► сейсмогель.



Оклахома-Сити / Скриншот из видео

Преимущество последнего было в том, что его удобно перевозить, ведь бомба была рассчитана для грузовика. Легально раздобыть компоненты для взрывчатки было невозможно. Маквей грабил склады, искал заменители. И в конце концов, потратив 5 тысяч долларов, нашпиговал грузовик двумя тоннами смертоносной начинки.

Кто помог Маквею

Чтобы доставить взрывчатку, надо была габаритная машина. Здесь помогла компания RYDER. Под вымышленным именем Роберт Клинг арендовал грузовик, нашпиговав его тоннами взрывчатки. Бочки со взрывчатыми веществами он соединил между собой, чтобы повлечь цепную реакцию.

Автомобиль оставил на нулевом этаже – на парковке. Включил таймер и покинул машину. Время ушло. Оставалось только ждать.

Кстати! Дату для теракта Маквей выбрал символическую-19 апреля. Именно в этот день прозвучали первые выстрелы американской революции. В тот же день в 1993 году произошла трагедия в Маунт-Кармел. И через 2 года, в 1995 году, Маквей взрывает здание в Оклахома-Сити.

Конструкция мгновенно рухнула

В 9:02 прогремел взрыв. Конструкция здания мгновенно рухнула, стекло разлетелось на несколько сотен метров. Все автомобили, стоявшие на местной парковке на улице, сгорели. Погибли 168 человек.

Взрыв был настолько мощный, что его убытки оценили в 652 миллиона долларов. Для сравнения – месяц антитеориристичної операции израильтян против палестинцев стоил всего на 10 миллионов больше.



Грузовик был нашпигован взрывчаткой / Скриншот из видео

А здесь всего несколько минут повлекли за собой не только колоссальные убытки, но и сотни жизней. Никто не знал, что произошло. Сначала все думали, что причиной подрыва мог быть газ.

Было ли идеальное прикрытие

Пока одни бегали в панике в поисках родных, а другие приходили в себя от взрыва, Тимоти Маквей уже был на пол пути домой – далеко от эпицентра взрыва. Казалось бы-идеальное прикрытие: машина арендована на вымышленное имя, сам уже 1,5 часа как в пути.

Но нет, его остановили правоохранители за отсутствие номерных знаков на автомобиле. Вдобавок еще и обнаружили у него незарегистрированное оружие и его нелегальное ношение. Пришлось везти в участок. Но тогда полицейские не догадывались, что в их руках террорист, на чьих руках сотни искалеченных жизней.

В моей голове нет сомнения: Тимоти Маквей хотел, чтобы его поймали. Хотел, чтобы правительство США вызверилось на него. Он хотел убить себя руками правоохранителей,

– сказал журналист Лу Митчел.

Послание, а не инцидент

Тем временем на место происшествия прибыли журналисты. Они первыми выдвинули версию, что взрыв 19 апреля – это на самом деле послание, а не просто инцидент. Домашний терроризм стали рассматривать как основной мотив.

Для этого надо было узнать откуда взялся автомобиль и кто его привез. В компании RYDER, где Маквей арендовал грузик, опросили работников и составили фоторобот. Пройдясь по полицейской базе, правоохранители быстро определили террориста – все это время он сидел прямо у них перед носом.

Суд длился 2 года

Суд над Маквеем длился до 1997 года, примерно 2 года. Правоохранители проделали колоссальную работу-тонны вывеченных документов, более 10 тысяч опрошенных свидетелей и громкие слушания, транслировавшиеся на всю Америку.



Суд над Маквеем длился 2 года / Скриншот из видео

СМИ окрестили подрывника дьяволом, хотя сам Маквей так не считал. Он говорил, что с самого начала планировал взорвать только федеральное учреждение, гражданских трогать не собирался. Но его совсем не смутил тот факт, что в здании был детский сад и его взрывчатка унесла жизни более 20 детей, многие остались калеками.

Приговор – смертная казнь

Приговор был очевидным-смертная казнь. Маквея казнили в городе Терре-Хот в штате Индиана. Ему ввели смертельную инъекцию в 2001 году. За процессом убийства наблюдали более 200 человек-родственники жертв теракта.



Изменили технологию строительства / Скриншот из видео

После взрыва в Оклахома-Сити изменилось и американское законодательство:

на входах, выходах стояли вооруженные правоохранители;

въезд разрешали только по пропуску.

Изменилась и сама технология строительства: каркас сооружали таким образом, чтобы в случае взрыва другие этажи получали минимальные повреждения. Такой ход подействовал. Только с 1995 по 2005 годы технология помогла предотвратить более 60 терактов.

Обратите внимание Как Эфиопия решила проблему террористов-сепаратистов: детали кровавого противостояния

На месте комплекса Альфреда Марра построили мемориальную аллею, на которой разместили 168 стульев – по одному за каждую жертву. Теракт в Оклахома-Сити считался самым масштабным в истории США. И этим местом уступил только событиям 11 сентября 2001 года.