Тимошенко, Венедиктова, Зеленская: кто вошел в топ-100 самых успешных женщин Украины
Накануне Международного дня борьбы за права женщин 8 марта журнал "Новое время" представил рейтинг самых успешных леди Украины. В него вошли политики, госчиновницы, бизнесвумен и представительницы других сфер общественной жизни.
Источник:"Новое время"
В топ-100 самых успешных женщин вошли номинантки в 8 категориях: политика, госчиновницы, бизнес, общество, корпоративный сектор, культура и медиа, шоу-биз и спорт.
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Топ-100 самых успешных женщин Украины
- Ирина Геращенко – нардеп, сопредседатель партии "Европейская солидарность";
- Юлия Тимошенко – нардеп, глава фракции "Батькивщина";
- Елена Кондратюк – вице-спикер Верховной Рады;
- Евгения Кравчук – нардеп, заместитель председателя фракции "Слуга народа";
- Кира Рудик – нардеп, глава фракции "Голос";
- Галина Янченко – нардеп, заместитель председателя фракции "Слуга народа";
- Елена Шуляк – нардеп, заместитель председателя фракции "Слуги народа";
- Мария Мезенцева – нардеп от "Слуги народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ;
- Людмила Денисова – омбудсмен;
- Екатерина Рожкова – первая заместитель главы НБУ;
- Оксана Маркарова – госпожа посол Украины в США;
- Ирина Венедиктова – генеральный прокурорк Украины;
- Юлия Мендель – пресс-секретарь Владимира Зеленского;
- Елена Танасевич – председатель Высшего антикоррупционного суда;
- Юлия Лапутина – министр по делам ветеранов;
- Валентина Данишевская – председатель Верховного суда;
- Ольга Стефанишина – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Марина Лазебная – министр социальной политики;
- Юлия Свириденко – заместитель председателя Офиса Президента;
- Ольга Герасимьюк – председатель Нацсовета по вопросам телерадиовещания;
- Айна Тимчук – председатель Харьковской ОГА;
- Филя Жебровская – совладелица компании "Фармак";
- Галина Герега – совладелица сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия";
- Елена Кошарная – соучредитель и главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital;
- Оксана Середюк – соучредитель сети ресторанов MAFIA, CASTA, Georgia;
- Наталья Еремеева – генеральный директор компании Steklopast;
- Ольга Гуцал – руководящая владелица компании Камион-Оил;
- Елена Пинчук – основательница "Фонда Елены Пинчук";
- Ольга Пилипенко – заместитель гендиректора промышленно-строительной группы "Ковальская";
- Виктория Тигипко – президент Одесского международного кинофестиваля;
- Наталья Нетовкина – основательница ювелирного дома ZARINA;
- Ольга Копылова – соучредитель гастролавок "Черноморка", "Оселедцева", "Анчоусна";
- Ирина Чечеткина – соучредитель интернет-магазина Rozetka.ua;
- Анастасия Волкова – основательница агростартапа Flurosat;
- Екатерина Рыбаченко – генеральный директор холдинга "Агро-Регион";
- Дарья Каленюк – исполнительный директор Центра противодействия коррупции;
- Ольга Кудиненко – основательница благотворительного фонда "Таблеточка";
- Элла Либанова – директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи НАН Украины;
- Юлия Тычковская – исполнительный директор Аспен Института Киев;
- Елена Зеленская – первая леди Украины;
- Ольга Руднева – исполнительный директор "Фонда Елены Пинчук";
- Светлана Ройз – психолог;
- Зоя Ливтин – председатель общественной организации "Освитория";
- Ольга Айвазовская – председатель правления гражданской сети ОПОРА;
- Маша Ефросинина – почетная госпожа посол фонда ООН в Украине;
- Категорина Загорий – председатель совета Zagoriy Foundation;
- Екатерина Булавинова – медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине;
- Леся Литвинова – председатель благотворительного фонда "Свои";
- Екатерина Ножевникова – руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров";
- Екатерина Черепаха – президент общественной правозащитной организации "Ла Страда-Украина";
- Елена Волошина – руководитель деятельности Международной финансовой корпорации в Украине;
- Анна Деревянко – исполнительная директор Европейской бизнес-ассоциации;
- Екатерина Онищенко – генеральный директор OLX в Украине;
- Мария Осика – директор по аграрным инвестициям представительства NCN в Украине;
- Ирина Присяжнюк – генеральный директор зернотрейдера ADM Trading Украины;
- Елизавета Коробченко – генеральный директор компании AVON в Украине и Грузии;
- Юлия Чеботарева – первая заместитель генерального директора – президента группы East ONE;
- Ольга Устинова – гендиректор Vodafone Украины;
- Виктория Капелюшная – заместитель председателя правления и финансовый директор холдинга МХП;
- Нина Домбровская – президент Henkel в Украине;
- Анастасия Усачева – финансовый директор компании Kernel;
- Юлия Бадритинова – гендиректор McDonald's в Украине;
- Инна Андеева – генеральный директор Mastercard.
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