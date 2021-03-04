Накануне Международного дня борьбы за права женщин 8 марта журнал "Новое время" представил рейтинг самых успешных леди Украины. В него вошли политики, госчиновницы, бизнесвумен и представительницы других сфер общественной жизни.

В топ-100 самых успешных женщин вошли номинантки в 8 категориях: политика, госчиновницы, бизнес, общество, корпоративный сектор, культура и медиа, шоу-биз и спорт. Актуально Красивая и сексуальная для мужчины или для себя: 5 причин присоединиться к Маршу женщин 8 марта Топ-100 самых успешных женщин Украины Ирина Геращенко – нардеп, сопредседатель партии "Европейская солидарность"; Юлия Тимошенко – нардеп, глава фракции "Батькивщина"; Елена Кондратюк – вице-спикер Верховной Рады; Евгения Кравчук – нардеп, заместитель председателя фракции "Слуга народа"; Кира Рудик – нардеп, глава фракции "Голос"; Галина Янченко – нардеп, заместитель председателя фракции "Слуга народа"; Елена Шуляк – нардеп, заместитель председателя фракции "Слуги народа"; Мария Мезенцева – нардеп от "Слуги народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ; Людмила Денисова – омбудсмен; Екатерина Рожкова – первая заместитель главы НБУ; Оксана Маркарова – госпожа посол Украины в США; Ирина Венедиктова – генеральный прокурорк Украины; Юлия Мендель – пресс-секретарь Владимира Зеленского; Елена Танасевич – председатель Высшего антикоррупционного суда; Юлия Лапутина – министр по делам ветеранов; Валентина Данишевская – председатель Верховного суда; Ольга Стефанишина – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Марина Лазебная – министр социальной политики; Юлия Свириденко – заместитель председателя Офиса Президента; Ольга Герасимьюк – председатель Нацсовета по вопросам телерадиовещания; Айна Тимчук – председатель Харьковской ОГА; Филя Жебровская – совладелица компании "Фармак"; Галина Герега – совладелица сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия"; Елена Кошарная – соучредитель и главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital; Оксана Середюк – соучредитель сети ресторанов MAFIA, CASTA, Georgia; Наталья Еремеева – генеральный директор компании Steklopast; Ольга Гуцал – руководящая владелица компании Камион-Оил; Елена Пинчук – основательница "Фонда Елены Пинчук"; Ольга Пилипенко – заместитель гендиректора промышленно-строительной группы "Ковальская"; Виктория Тигипко – президент Одесского международного кинофестиваля; Наталья Нетовкина – основательница ювелирного дома ZARINA; Ольга Копылова – соучредитель гастролавок "Черноморка", "Оселедцева", "Анчоусна"; Ирина Чечеткина – соучредитель интернет-магазина Rozetka.ua; Анастасия Волкова – основательница агростартапа Flurosat; Екатерина Рыбаченко – генеральный директор холдинга "Агро-Регион"; Дарья Каленюк – исполнительный директор Центра противодействия коррупции; Ольга Кудиненко – основательница благотворительного фонда "Таблеточка"; Элла Либанова – директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи НАН Украины; Юлия Тычковская – исполнительный директор Аспен Института Киев; Елена Зеленская – первая леди Украины; Ольга Руднева – исполнительный директор "Фонда Елены Пинчук"; Светлана Ройз – психолог; Зоя Ливтин – председатель общественной организации "Освитория"; Ольга Айвазовская – председатель правления гражданской сети ОПОРА; Маша Ефросинина – почетная госпожа посол фонда ООН в Украине; Категорина Загорий – председатель совета Zagoriy Foundation; Екатерина Булавинова – медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине; Леся Литвинова – председатель благотворительного фонда "Свои"; Екатерина Ножевникова – руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров"; Екатерина Черепаха – президент общественной правозащитной организации "Ла Страда-Украина"; Елена Волошина – руководитель деятельности Международной финансовой корпорации в Украине; Анна Деревянко – исполнительная директор Европейской бизнес-ассоциации; Екатерина Онищенко – генеральный директор OLX в Украине; Мария Осика – директор по аграрным инвестициям представительства NCN в Украине; Ирина Присяжнюк – генеральный директор зернотрейдера ADM Trading Украины; Елизавета Коробченко – генеральный директор компании AVON в Украине и Грузии; Юлия Чеботарева – первая заместитель генерального директора – президента группы East ONE; Ольга Устинова – гендиректор Vodafone Украины; Виктория Капелюшная – заместитель председателя правления и финансовый директор холдинга МХП; Нина Домбровская – президент Henkel в Украине; Анастасия Усачева – финансовый директор компании Kernel; Юлия Бадритинова – гендиректор McDonald's в Украине; Инна Андеева – генеральный директор Mastercard. Обратите внимание! Список сформирован по тематическим категориям. Позиция в рейтинге того или иного деятеля не означает, что именно такое место она занимает по влиятельности. О других леди, которые вошли в список, читайте в следующих новостях 24 канала. Рейтинги 2021: что известно В начале февраля журнал Time назвал самых влиятельных звезд 2021 года.

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