Коронавирус стал настоящим вызовом 2020 года. От его осложнений и сопутствующих заболеваний умерли более 1,6 миллиона человек, в Украине – около 16 тысяч. Среди жертв COVID-19 есть и немало известных личностей, в частности, политиков.

Так, COVID-19 не учитывает деньги, общественный статус или власть. Вирус забирает всех, чей организм не может устоять. В том числе знаменитостей или политиков. Итак, об известных политических деятелях, которые умерли от COVID-19 в 2020 году, читайте в материале 24 канала.

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Кто из украинских политиков не пережил COVID-19

Геннадий Кернес – мэр Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря в немецкой клинике "Шарите". Политик находился в медучреждении еще с сентября. Его госпитализировали из-за осложнений, которые вызвал коронавирус.

Состояние Кернеса якобы немного улучшилось в октябре, однако в декабре у него отказали обе почки. В течение нескольких дней мэр находился на 100% гемодиализе.

Основные факты из биографии Кернеса

Скандальный политик был городским головой Харькова с 2010 года. На местных выборах в 2020 году его переизбрали уже в третий раз.

Кроме политической деятельности, чиновник владел акциями предприятий на миллионные суммы.

В 2014 году на Кернеса покушались. В него выстрелили во время велопрогулки. Чиновник прошел реабилитацию, но встать на ноги не смог. К концу жизни он провел на коляске.

Также политик часто попадал в скандалы. Например, в 2019 году Кернес отказался предоставлять слово представителям общественности и назвал их "буйно-громкими дебилами". Все потому, что люди возмутились повышением тарифов на проезд в транспорте.

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Александр Луговой – новоизбранный мэр Конотопа

Самовыдвиженец Александр Луговой выиграл местные выборы в Конотопе. Чиновник набрал более 37% голосов, опередив конкурента от "Свободы". Однако занять пост не успел, ведь 16 ноября мужчина умер от осложнений коронавируса.

Кстати, за несколько недель до смерти Луговой написал в фейсбуке, что его состояние уже стабилизировалось, и вскоре политик планировал вернуться к работе. Несмотря на оптимистичные прогнозы, инфекция дала осложнения, а организм не выдержал.

Что известно про Лугового

Политик был депутатом Конотопского районного совета, а также заместителем начальника филиала "Конотопский Райавтодор".

Кроме того, чиновник занимался фермерством: выращивал смородину.

Интересно, что Луговой в 2007 году баллотировался в парламент от "Партии регионов", однако не прошел.



Александр Луговой / Фото с фейсбук-страницы Лугового

Анатолий Федорчук – мэр Борисполя

Мэр Борисполя умер 28 октября. Политик лидировал в гонке за кресло председателя Бориспольской ОТГ. Однако не дожил до второго тура.

Что известно про Федорчука

Федорчук был городским головой Борисполя еще с 2006 года. За это время сменил несколько партий: "Блок Юлии Тимошенко", "Партии Регионов" и "Наш край".

Чиновник был причастен к ряду скандалов. Например, в 2015 году Бориспольский горсовет проголосовал за выделение из бюджета 119 тысяч гривен на городскую достопримечательность – так называемое "Кресло желаний".

В то же время оппозиция утверждала, что голосование сфальсифицировали, и подарила Федорчуку "золотой унитаз".

В 2020 году Федорчук громко заявил, что слагает полномочия. Такое решение он принял якобы из-за "неэтичного требования" о его отставке от секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Депутаты увольнение мэра не поддержали.

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Анатолий Федорчук / Фото с сайта Бориспольского горсовета

Олег Бондаренко – мэр Новгород-Северского

Бондаренко ушел из жизни 29 октября. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Мужчина попал в больницу в ночь на 28 октября в тяжелом состоянии. У него была пневмония и 80% пораженных легких. Спасти мэра не удалось.

Что известно о Бондаренко

На местных выборах в 2020 году Бондаренко второй раз переизбран на должность городского головы.

В политике Бондаренко был с 2005 года. Тогда он стал депутатом райсовета.

С 2014 по 2015 год возглавлял Новгород-Северский райсовет, а в 2015 году – стал мэром.



Олег Бондаренко / Фото с фейсбука Олега Бондаренко

Валерий Бабич – экс-нардеп и кандидат в президенты

Сердце Бабича перестало биться 28 октября. Причина – все те же осложнения из-за коронавируса. Предпринимателю, общественному деятелю и экс-политику было 67.

В политику мужчина пришел советником президента Леонида Кравчука в 1993 – 1994 годах. В 1994 году баллотировался в президенты, однако набрал около 2%. Впоследствии стал нардепом. В парламенте проработал в течение 1994 – 2002 годов.



Валерий Бабич / Фото с фейсбука

Виктор Талащук – глава ОТГ на Ровненщине

Талащук умер от коронавируса 25 ноября. Политика только переизбрали председателем Малолюбашанского ОТГ. Кстати, за него проголосовали более 90% избирателей.

Чиновник с 2006 по 2014 год возглавлял Костопольский районный совет на Ровненщине. Затем работал на "Ровнооблводоканал". С декабря 2017 года был председателем Малолюбашанского ОТГ.

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Александр Кучеренко – кандидат в депутаты на местных выборах от ЕС

В Черкасской области в ночь против 25 октября от COVID-19 умер кандидат в Христиновский городской совет Александр Кучеренко. Он баллотировался на местных выборах от "Европейской солидарности".

Иван Имгрунт – мэр оккупированной Ялты

Имгрунт умер 18 октября в результате осложнений коронавируса. Осложнения касались хронического заболевания – тромбоза. Имгрунта госпитализировали с пневмонией в больницу в Санкт-Петербург еще 30 сентября.

Кстати, накануне этого Имгрунт уволил своего заместителя – уроженца Беларуси Михаила Загорцева из-за критики России.



Иван Имгрунт / Фото так называемой Ялтинской городской администрации

Иностранные политики

Валери Жискар д'Эстен – экс-президент Франции

В ночь на 3 декабря 95-летний Валери Жискар д'Эстен умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Впервые больной политик попал в больницу в сентябре, второй раз – в ноябре. К сожалению, организм чиновника не смог одолеть коронавирус

Кто такой Жискар д'Эстен?

Он был президентом Франции с 1974 по 1981 год. Прославился тем, что при нем во Франции начали строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций, а также отменили политическую цензуру в кино и снизили избирательный возраст до 18 лет.



Валери Жискар д'Эстен / Фото non-stop-people

Януш Саноцький – экс-депутат польского сейма

Жизнь Саноцького оборвалась из-за осложнений коронавируса 8 декабря.

Интересно, что ранее политик называл пандемию мошенничеством и призвал правительство обратить внимание на важные проблемы. Кроме того, Саноцький настаивал, что смертность от коронавируса низкая, поэтому переживать не стоит. Несмотря на то, что впоследствии мужчина попал в больницу с тяжелой формой COVID-19, он уверял, что от своих слов не отказывается.

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Мария Тереза – испанская принцесса

Из-за коронавируса 26 марта умерла испанская принцесса Мария Тереза. Женщине было 86 лет.

Известно, что Тереза родилась в Париже в 1933 году в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Она была одной из 6 детей.



Мария Тереза / Фото Getty Imiges

Александр Джордж Тинн – британский политик и миллионер

Тинн умер от осложнений коронавируса 6 апреля.

Чем прославился политик

Тинн владел значительными доходами. У него было более 150 миллионов фунтов. Кроме того, он заседал в палате лордов Британского парламента.

Мужчина был известен своей эксцентричностью. Во-первых, он жил в стиле хиппи и считал себя художником.

Во-вторых, мужчина был сторонником полигамности. Кроме официальной жены, у него было еще 74 любовницы.

Кстати, Тинн основал на территории своего поместья Лонглит сафари-парк.



Александр Джордж Тинн / Фото extranewsfeed

Вячеслав Кебич – первый премьер-министр независимой Беларуси

Осложнения коронавируса унесли жизнь Кебича 9 декабря. 26 ноября в 84-летнего политика обнаружили болезнь, его забрали в больницу.

Что известно про Кебича:

Кебич в 1990 – 1994 годах был председателем Совета министров Республики Беларусь.

Боролся за президентское кресло в 1994 году, но проиграл Александру Лукашенко.

Кстати, 8 декабря 1991 года от имени Беларуси подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.



Вячеслав Кебич / Фото TUT.by

Мандвуло Амброузе Дламини – премьер-министр Эсватини

Премьер африканского королевства Естивани (бывший Свазиленд) стал первым действующим главой государства, который умер от COVID-19. Это произошло 13 декабря, хотя болезнь у него диагностировали в середине ноября.

Дело в том, что в начале декабря состояние Дламини резко ухудшилось. После 2 недель госпитализации, политика не стало.

Обратите внимание! Эсватини – это маленькая страна на юге Африки. Она является одной из последних стран, где царит абсолютная монархия.



Мандвуло Амброузе Дламини / Фото johansen.se

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