Жертвы коронавируса: кто из известных политиков умер от COVID-19 в 2020 году
Коронавирус стал настоящим вызовом 2020 года. От его осложнений и сопутствующих заболеваний умерли более 1,6 миллиона человек, в Украине – около 16 тысяч. Среди жертв COVID-19 есть и немало известных личностей, в частности, политиков.
Так, COVID-19 не учитывает деньги, общественный статус или власть. Вирус забирает всех, чей организм не может устоять. В том числе знаменитостей или политиков. Итак, об известных политических деятелях, которые умерли от COVID-19 в 2020 году, читайте в материале 24 канала.
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Кто из украинских политиков не пережил COVID-19
Геннадий Кернес – мэр Харькова
Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря в немецкой клинике "Шарите". Политик находился в медучреждении еще с сентября. Его госпитализировали из-за осложнений, которые вызвал коронавирус.
Состояние Кернеса якобы немного улучшилось в октябре, однако в декабре у него отказали обе почки. В течение нескольких дней мэр находился на 100% гемодиализе.
Основные факты из биографии Кернеса
- Скандальный политик был городским головой Харькова с 2010 года. На местных выборах в 2020 году его переизбрали уже в третий раз.
- Кроме политической деятельности, чиновник владел акциями предприятий на миллионные суммы.
- В 2014 году на Кернеса покушались. В него выстрелили во время велопрогулки. Чиновник прошел реабилитацию, но встать на ноги не смог. К концу жизни он провел на коляске.
- Также политик часто попадал в скандалы. Например, в 2019 году Кернес отказался предоставлять слово представителям общественности и назвал их "буйно-громкими дебилами". Все потому, что люди возмутились повышением тарифов на проезд в транспорте.
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Александр Луговой – новоизбранный мэр Конотопа
Самовыдвиженец Александр Луговой выиграл местные выборы в Конотопе. Чиновник набрал более 37% голосов, опередив конкурента от "Свободы". Однако занять пост не успел, ведь 16 ноября мужчина умер от осложнений коронавируса.
Кстати, за несколько недель до смерти Луговой написал в фейсбуке, что его состояние уже стабилизировалось, и вскоре политик планировал вернуться к работе. Несмотря на оптимистичные прогнозы, инфекция дала осложнения, а организм не выдержал.
Что известно про Лугового
- Политик был депутатом Конотопского районного совета, а также заместителем начальника филиала "Конотопский Райавтодор".
- Кроме того, чиновник занимался фермерством: выращивал смородину.
- Интересно, что Луговой в 2007 году баллотировался в парламент от "Партии регионов", однако не прошел.
Александр Луговой / Фото с фейсбук-страницы Лугового
Анатолий Федорчук – мэр Борисполя
Мэр Борисполя умер 28 октября. Политик лидировал в гонке за кресло председателя Бориспольской ОТГ. Однако не дожил до второго тура.
Что известно про Федорчука
- Федорчук был городским головой Борисполя еще с 2006 года. За это время сменил несколько партий: "Блок Юлии Тимошенко", "Партии Регионов" и "Наш край".
- Чиновник был причастен к ряду скандалов. Например, в 2015 году Бориспольский горсовет проголосовал за выделение из бюджета 119 тысяч гривен на городскую достопримечательность – так называемое "Кресло желаний".
- В то же время оппозиция утверждала, что голосование сфальсифицировали, и подарила Федорчуку "золотой унитаз".
- В 2020 году Федорчук громко заявил, что слагает полномочия. Такое решение он принял якобы из-за "неэтичного требования" о его отставке от секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Депутаты увольнение мэра не поддержали.
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Анатолий Федорчук / Фото с сайта Бориспольского горсовета
Олег Бондаренко – мэр Новгород-Северского
Бондаренко ушел из жизни 29 октября. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Мужчина попал в больницу в ночь на 28 октября в тяжелом состоянии. У него была пневмония и 80% пораженных легких. Спасти мэра не удалось.
Что известно о Бондаренко
- На местных выборах в 2020 году Бондаренко второй раз переизбран на должность городского головы.
- В политике Бондаренко был с 2005 года. Тогда он стал депутатом райсовета.
- С 2014 по 2015 год возглавлял Новгород-Северский райсовет, а в 2015 году – стал мэром.
Олег Бондаренко / Фото с фейсбука Олега Бондаренко
Валерий Бабич – экс-нардеп и кандидат в президенты
Сердце Бабича перестало биться 28 октября. Причина – все те же осложнения из-за коронавируса. Предпринимателю, общественному деятелю и экс-политику было 67.
В политику мужчина пришел советником президента Леонида Кравчука в 1993 – 1994 годах. В 1994 году баллотировался в президенты, однако набрал около 2%. Впоследствии стал нардепом. В парламенте проработал в течение 1994 – 2002 годов.
Валерий Бабич / Фото с фейсбука
Виктор Талащук – глава ОТГ на Ровненщине
Талащук умер от коронавируса 25 ноября. Политика только переизбрали председателем Малолюбашанского ОТГ. Кстати, за него проголосовали более 90% избирателей.
Чиновник с 2006 по 2014 год возглавлял Костопольский районный совет на Ровненщине. Затем работал на "Ровнооблводоканал". С декабря 2017 года был председателем Малолюбашанского ОТГ.
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Александр Кучеренко – кандидат в депутаты на местных выборах от ЕС
В Черкасской области в ночь против 25 октября от COVID-19 умер кандидат в Христиновский городской совет Александр Кучеренко. Он баллотировался на местных выборах от "Европейской солидарности".
Иван Имгрунт – мэр оккупированной Ялты
Имгрунт умер 18 октября в результате осложнений коронавируса. Осложнения касались хронического заболевания – тромбоза. Имгрунта госпитализировали с пневмонией в больницу в Санкт-Петербург еще 30 сентября.
Кстати, накануне этого Имгрунт уволил своего заместителя – уроженца Беларуси Михаила Загорцева из-за критики России.
Иван Имгрунт / Фото так называемой Ялтинской городской администрации
Иностранные политики
Валери Жискар д'Эстен – экс-президент Франции
В ночь на 3 декабря 95-летний Валери Жискар д'Эстен умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Впервые больной политик попал в больницу в сентябре, второй раз – в ноябре. К сожалению, организм чиновника не смог одолеть коронавирус
Кто такой Жискар д'Эстен?
Он был президентом Франции с 1974 по 1981 год. Прославился тем, что при нем во Франции начали строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций, а также отменили политическую цензуру в кино и снизили избирательный возраст до 18 лет.
Валери Жискар д'Эстен / Фото non-stop-people
Януш Саноцький – экс-депутат польского сейма
Жизнь Саноцького оборвалась из-за осложнений коронавируса 8 декабря.
Интересно, что ранее политик называл пандемию мошенничеством и призвал правительство обратить внимание на важные проблемы. Кроме того, Саноцький настаивал, что смертность от коронавируса низкая, поэтому переживать не стоит. Несмотря на то, что впоследствии мужчина попал в больницу с тяжелой формой COVID-19, он уверял, что от своих слов не отказывается.
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Мария Тереза – испанская принцесса
Из-за коронавируса 26 марта умерла испанская принцесса Мария Тереза. Женщине было 86 лет.
Известно, что Тереза родилась в Париже в 1933 году в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Она была одной из 6 детей.
Мария Тереза / Фото Getty Imiges
Александр Джордж Тинн – британский политик и миллионер
Тинн умер от осложнений коронавируса 6 апреля.
Чем прославился политик
- Тинн владел значительными доходами. У него было более 150 миллионов фунтов. Кроме того, он заседал в палате лордов Британского парламента.
- Мужчина был известен своей эксцентричностью. Во-первых, он жил в стиле хиппи и считал себя художником.
- Во-вторых, мужчина был сторонником полигамности. Кроме официальной жены, у него было еще 74 любовницы.
- Кстати, Тинн основал на территории своего поместья Лонглит сафари-парк.
Александр Джордж Тинн / Фото extranewsfeed
Вячеслав Кебич – первый премьер-министр независимой Беларуси
Осложнения коронавируса унесли жизнь Кебича 9 декабря. 26 ноября в 84-летнего политика обнаружили болезнь, его забрали в больницу.
Что известно про Кебича:
- Кебич в 1990 – 1994 годах был председателем Совета министров Республики Беларусь.
- Боролся за президентское кресло в 1994 году, но проиграл Александру Лукашенко.
- Кстати, 8 декабря 1991 года от имени Беларуси подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.
Мандвуло Амброузе Дламини – премьер-министр Эсватини
Премьер африканского королевства Естивани (бывший Свазиленд) стал первым действующим главой государства, который умер от COVID-19. Это произошло 13 декабря, хотя болезнь у него диагностировали в середине ноября.
Дело в том, что в начале декабря состояние Дламини резко ухудшилось. После 2 недель госпитализации, политика не стало.
Мандвуло Амброузе Дламини / Фото johansen.se
Коронавирус в мире: статистика
- В целом в мире с начала пандемии COVID-19 заразились около 74 миллионов человек.
- Более 42 миллионов людей уже выздоровели, однако летальных случаев – около 1,6 миллиона.
- Больше всего инфицированных обнаружили в Соединенных Штатах Америки, Индии, Бразилии, России и Франции.
- В Украине же заболели более 945 тысяч. Побороли инфекцию около 543 тысяч человек, однако умерли – более 16 тысяч.
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