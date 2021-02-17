Средняя зарплата украинцев по состоянию на декабрь 2020 года составляет 14 179 гривен. Меньше всего получают почтальоны, больше всего – пилоты самолетов.

По данным Государственной службы статистики, в Украине действует четкое распределение оплаты труда в различных сферах деятельности.

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16% украинцев получают заработную плату 5 – 6 тысяч гривен.

Это работники в сфере сельского хозяйства, строительства, отельно-ресторанной сфере, предоставляют услуги охраны, проката и аренды, а также туристические агентства и операторы.

Но от 12 до 15 тысяч гривен и от 15 до 20 тысяч получают чуть более 11% украинцев в каждой категории.

Это профессионалы, которые работают в сфере промышленности, курьеры, медики, водители.

К наиболее оплачиваемым специалистам с заработной платой в более 25 тысяч гривен входит 9,6% граждан.

Это люди, которые имеют дело с авиацией, финансовой и страховой деятельностью; военные и ученые.



Распределение зарплат в декабре 2020 года / 24 канал

По состоянию на декабрь 2020 года зарегистрированы 6900,1 тысяч человек, которым на конец месяца оплатили 50% и более рабочего времени, установленного в месяц.

Средняя заработная плата в декабре 2020 года в Украине выросла на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.