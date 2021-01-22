Изменить систему: кто в Украине должен контролировать частные дома престарелых
В Украине активно развивается частный рынок хосписов для пожилых людей. Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что у владельца дома престарелых в Харькове, вероятно, есть целая сеть таких заведений.
Глава правления Международного благотворительного фонда Let's help! Ольга Бондаренко сообщила, что год назад в Украине приняли новый документ, который регулирует государственные гериатрические пансионаты. Это она рассказала в эфире 24 канала.
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Развитие частного рынка
В то же время развивается и частный рынок. Поэтому власть должна принять соответствующие решения и создать комфортные условия. В частности, должны быть прописаны стандарты гериатрических услуг, должен быть контроль за этими стандартами.
Дома нужно взять под контроль. Это должна делать местная власть. А правительство должно создать соответствующие правила,
– отметила Бондаренко.
За 2 года систему не изменить
По ее словам, 28 лет система была закрытой. Поэтому сейчас за 2 года невозможно создать комфортные условия и услуги.
"В Украине частные пансионаты – это недостроенные арендованные здания, имеющие 2 – 3 этажа, совсем без оборудования. Там гораздо качественнее персонал, чем тот, который работает в госучреждениях. Там качественнее питание и уход. Но из-за того, что мы не видим этот рынок, его вообще не регулируют, и он работает нелегально", – отметила эксперт.
Регулирование частного рынка
Генеральный директор директората развития социальных услуг Минсоцполитики Руслан Ковбаса отметил, что частный рынок в Украине нужно регулировать в соответствии с нормами законодательства.
В то же время в Реестре поставщиков социальных услуг есть 42 частных заведения, которые работают в рамках законодательства.
Проверки заведений
Ковбаса сообщил, что государственное заведение контролируют и проверяют:
- Государственная служба чрезвычайных ситуаций – проверка пожарной безопасности;
- структуры социальной защиты – проверка качества предоставления социальных услуг;
- здравоохранение – проверка лицензирования и тому подобное.
"Между тем нелегальные объекты могут вообще не проверять", – отметил эксперт. Также он добавил, что сейчас в коммунальных учреждениях находятся свыше 12 тысяч человек.
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