Курьезные, веселые, а иногда и не очень веселые моменты – так или иначе стали неотъемлемой частью 2020 года. В этом году мы смеялись над забавных титров под обращением президента и курьезных случаев с политиками.

Ми підготували підбірку кумедних подій та фейлів політиків, Офісу Президента, Міністерства охорони здоров'я і не тільки. Про це – у відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі.

Цікаво Русалонька 2.0, корабельна сосна і "потім помремо": курйози, якими запам'ятався 2020 рік

Хто вбив Еріку?

І розпочнемо, як то не дивно, з курйозу не політика, а цілого телеканалу, завдяки якому у березні українці побачили звернення нашого президента у досить оригінальній подачі.

Не знаю, на який ефект від своїх слів сподівався тоді сам президент. Та те, що це відеозвернення подивились навіть ті, хто не був і не збирався за кордон – це точно! І хоч за свою помилку телеканал відразу перепросив і в українців, і у президента, та народну творчість було вже не зупинити.

Тому фрази "Це я вбила Еріку", "Крістіане, принеси драбину", "Пробачте мені, будь ласка" миттєво стали мемами.

Трансляція звернення Зеленського з титрами серіалу: відео

Луцька область

Разом з Ерікою, увійде в аннали історії й Луцька область, яку влітку відвідав вже сам президент. Що значить такої немає? А пресслужба гаранта каже, що така область є! І 12 липня, він там був.



Ролик команди Зеленського / Скриншот

Піар-ролик з моментами робочих поїздок Володимира Зеленського на Луганщину, Буковину та Волинь, так швидко розійшовся різними ютуб-каналами, що хоч як не намагалися його видалити ті, хто усвідомив свою фатальну помилку, зробити це було вже неможливо. Та і яка вже різниця, однією географічною помилкою більше, однією менше.

Так й що таке Луцька область у порівнянні зі зверненням українського президента до жителів невідомої країни "Канадії". Відвідуванням канадської "столиці Торонто", замість Оттави. Та візитом гаранта до Латвії, яка у підсумку виявилася Литвою.

МОЗ

Та не спішіть обвинувачувати Офісних працівників у некомпетентності. Бо виявляється, "веселити нас", не докладаючи при цьому, жодних зусиль може не лише Офіс Президента, а й наше Міністерство охорони здоров'я, яке швиденько прикинуло, що до чого. І й собі взялося вигадувати назви країн та надавати статусу невизнаним територіям.

Так у липні публікуючи "коронавірусні" списки країн "зеленої" та "червоної" зон, міністерство вирішило звернутися не до фахівців, що спеціалізуються на перекладах географічних назв, а до гугл-перекладача. А що – швидко безплатно.



Перелік країн, де помилилось МОЗ / Скриншот

Так, в офіційному документі з'явилася нікому не відома, до цього списку, країна під назвою Йти, замість африканської країни Того. Французьке володіння Святий Марін, замість Сен-Мартен та канал-острови замість Ченел Айленд, а компанію їм склали Західна Сахара, РеюНьйон, Мартиніка та Монсеррат, а також Турки і Кайкос.

Корабельна сосна

Під час візиту до Миколаєва, лідер партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко та її керівник Давид Арахамія теж потрапили у гучний скандал. Нардепи прибули до міста, щоби дати пресконференцію. Та щоб журналісти довго не чекати, взяли і оконфузитися ще до неї.

Поки ЗМІ збиралися у залі, депутати чи то від нудьги, чи то від великого розуму вирішили свій вільний час присвятити обговоренню – ні не передвиборчої програми, а своєї колеги Ірини Аллахвердієвої, не забувши в розмові згадати й президента. Також вони приватній розмові вони обговорили миколаївську бізнесвумен Тетяну Домбровську, назвавши її "робочою бабою, як корабельна сосна".

Розмова Корнієнка і Арахамії: дивіться відео

Наостанок хочу сказати, попри всі курйози, скандали та конфузи, це був доволі не поганий рік. Рік, який показав нам важливість професії медика та вчителя, рік, який навчив нас піклуватися не лише про себе, своїх рідних, а й про одиноких бабусь та дідусів, рік який в чергове нагадав нам, що найголовніші речі у житті – це не речі.

Більше курйозів – дивіться у відео.