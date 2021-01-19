Первые бизнесмены в мире появились еще в начале XII века. Ими стали тамплиеры – монахи-рыцари, которых сперва называли богами финансов, а потом убили.

Война – это бизнес и так было всегда. Обычно, оружие в руки брали не ФЛП, а наемные работники, но жатву их труда получали богатые и сильные. Деньги, территории и влияние – основные причины каждого конфликта. Об этом – в программе "Боги войны" на 24 канале.

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Иногда настоящую цель маскировали под какую-то большую идею. Например, кровавые крестовые походы подавали как "защиту веры". Символично, что именно во время этой кампании появились лучшие бизнесмены среди военных: с сетью разнообразных компаний, широким спектром услуг и даже собственным узнаваемым лого.

Тамплиеры – монахи, ставшие богами войны и финансов. Зарождалась эта мощная финансовая машина едвали не на пустом месте. Даже хуже – на сожженной земле.

История появления тамплиеров

Крестоносцы завоевали Иерусалим в начале XII века, отвоевали святыни, перерезав огромное количество мусульман. Атмосфера в регионе, мягко говоря, не особо дружественная, ведь до христианской Европы далеко, а вокруг – в основном мусульмане, стремящиеся к мести.

Крестоносцы, те что остались на святой земле и ее окрестностях, защитили себя крепкими стенами. Однако позже их это все равно не спасло.

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Паломники массово хлынули из Европы на экскурсии по святым для христиан местам завоеванных территорий. Спрос породил предложение: появилась элитная служба охраны рыцарей – тамплиеры. Ребята с красными крестами на доспехах и щите.

Сначала они работали за идею, выживали только благодаря подаркам людей, которые из благодарности отдавали тамплиерам вещи, которыми уже не пользовались. Поэтому ребят называли "бедные рыцари Христа". В народе вообще говорили "рыцари-нищие". Не каждый из них имел собственного коня. Так продолжалось 20 лет.

Тогда французский рыцарь Гюго де Пейн решил привлечь внимание к этой несправедливости. Он официально создал орден Тамплиеров. Король Иерусалима Балдвин II поддержал самоотверженных ребят и выделил место в своем замке для их офиса, а также отдавал им часть налогового сбора.



Основоположник ордена Тамплиеров Гюго де Пейн / Картина Анри Лемана

Воины вырвались из бедности и готовы были работать с двойной мотивацией. Тем более они были не только рыцарями, но и монахами. С верой в сердце и мечами в руках уже небедные рыцари Христа начали играть все более важную роль в регионе. Круглосуточно патрулировали дороги, сделав их безопасными для туристов из Европы.

Тамплиеры стали без преувеличения супергероями того времени. О них слагали легенды. На поле боя тамплиеры были очень искусными. Они молились, тренировались и выполняли разнообразные боевые задания. Красный крест на груди стал признаком качества. Эти рыцари были главным воинским подразделением, выполнявшим самые сложные задачи.

Первые шаги рыцарей в бизнесе

Впоследствии монахи с красными крестами и сами начали заниматься благотворительностью. Наконец монахи и рыцари стали еще и бизнесменами: открыли свои филиалы в родных краях (от Испании – вплоть до Англии). Это была первая крупная международная компания в истории с собственным узнаваемым лого.

Символ ордена-Красный Крест / Фото из Википедии

Ребята набирали молодых воинов, тренировали и посвятили в тамплиеры, а затем отправляли на различные задания, за которые получали плату.

Впоследствии одного лишь охранного бизнеса ордену стало мало. Они построили хорошие безопасные дороги по всей Сирии, а на пути – таверны, чтобы гости из Европы безопасно отдыхали.

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Папа Римский Иннокентий II освободил орден от уплаты налогов, а также от подчинения королям. Довольно быстро нищие превратились в богачей. Они строили соборы, замки, дороги, переправы. Все это не только на деньги от пожертвований и охраны.

Тамплиеры стали банкирами и выдавали кредиты под 15% годовых. Тогда как привычная комиссия была почти втрое выше. Конечно, люди охотно занимали деньги именно у них.

Тамплиеры создали международную корпорацию

Крестоносцы стали курьерами: их воины и так регулярно плавали с континента на континент, попутно захватывали еще и посылку. Товар из Европы в Иерусалим тамплиеры перевозили менее чем за 2 недели. Для Средневековья – это просто молниеносно. Бандиты не рисковали нападать на вооруженных и статусных курьеров.

Финансовую империю ордена хорошо подпитывала еще и монополия на продажу легендарного анжуйского вина. Тамплиеры активно скупали недвижимость и начинали новые виды деятельности. Например, за скромный процент выполняли денежные переводы из города в город, чем они и начали чековую систему.

Печати ордена: 2 всадника символизируют бедность, взаимопомощь, двойное монашеское и рыцарское служение / изображение из Википедии

Тамплиеры охраняли реликвии и одной лишь подписи кого-то из руководства рыцарей было достаточно, чтобы подтвердить подлинность любой святыни. Этим пользовались монархи и феодалы, стремившиеся собрать коллекцию реликвий, ибо они давали главное в то время – статус, который легко можно было конвертировать в прибыль.

Как богатство повлияло на монахов

Вера отошла на второй план и воинов начали отправлять на сомнительные задания. В частности, бросали с оружием на братьев-христиан. Это стало началом конца тамплиеров.

Почти через 200 лет после создания ордена, мусульмане вернули себе Иерусалим, а рыцари отступили в Европу. Поэтому уже не было острой нужды в специальном подразделении с красными крестами на амуниции.

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Тамплиеры были второй самой богатой организацией на планете. Первое место, конечно, удерживала католическая церковь во главе с Папой Римским. Гигантское состояние ордена наконец и стало причиной его уничтожения.

Чем закончилась роскошная жизнь

Два века процветания разбил один человек – король Франции Филипп IV, внук святого короля Людовика девятого. Этого факта ему было достаточно, чтобы считать себя прямым потомком Иисуса Христа, а еще главным человеком Европы. Филипп не стеснялся развязывать вооруженные конфликты, деньги на которые одалживал у тамплиеров.

Из-за болезненных амбиций монарха, целое королевство жило в нищете. Простые французы Филиппа IV не любили, поэтому однажды он даже должен был бежать от разъяренной толпы. Спрятался король в одном из замков тамплиеров, где увидел разнообразные богатства.



Король Франции Филипп IV (Красивый) / Картина Джин Луиса Безарда

Он решил забрать все имущество ордена себе. Филипп начал распускать грязные сплетни о рыцарях, уничтожать едва ли не идеальную репутацию тамплиеров. Информационная война впоследствии перешла во вполне реальную.

В пятницу, 13 октября 1307 года, король арестовал руководство ордена, которое находилось в Париже. Их обвинили в коррупции, содомии и главное – ереси. Это самое страшное нарушение тех времен. Население не поверило Филиппу, даже вышло на протесты.

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Супергероев назвали суперзлодеями. В борьбе за христианство погибли тысячи тамплиеров. Уже через 2 недели после ареста, главный магистр ордена Жак де Моле признался в более чем сотне нарушений закона. В частности, сексуальных извращениях, идолопоклонничестве и ереси. Это признание очень серьезно подкосило позиции тамплиеров. Мужчина не выдержал пыток, а в те времена они были привычной частью таких "следственных действий".

Спасти рыцарей-монахов мог только Папа Римский, который по закону должен был проверять все обвинения в ереси. К несчастью тамплиеров, тогдашний глава католической церкви Клемент V был едвали не рабом Филиппа IV. Король Франции помог ему подняться на престол и постоянно держал на коротком поводке, даже заставил впервые в истории перенести папскую резиденцию из Ватикана во Францию.



Тамплиеров сжигают на огне / Картина неизвестного автора

Известно, что кардиналы папы не мучили тамплиеров, но Жак де Моле от своих признаний не отказался. Признал, что во время обряда посвящения новичков заставляли отречься от Христа и плюнуть на распятие. Тамплиерам запрещали отношения с женщинами, однополые отношения внутри ордена были привычным делом. Эти и куча других признаний де Моле практически подписали смертный приговор рыцарям с красным крестом на доспехах.

Тамплиеры сегодня

Вплоть до начала XXI века считалось, что Клемент V сдал орденоносцев в руки Филиппа, но найденный Шинонский пергамент доказывает: на самом деле Папа сперва простил тамплиерам их грехи. Он поверил, что все унижения во время посвящения были для того, чтобы указать новичку его место. Наказать тамплиеров Клемент решил лишь когда король пригрозил создать независимую французскую церковь. Папа испугался конкуренции и в конце концов выдал воинов, которые два века сражались за христианство.



Папа Римский Клемент V / Картина Генри Серрура

200 лет роскоши и впрямь сменили рыцарей Красного Креста. За это время даже появилось выражение "пить как тамплиер". Алкоголизм – далеко не самый большой грех ордена. Есть довольно убедительные доказательства, что среди монахов не хватало язычников.

Перед смертью Жак де Моле открестился от своего признания. Во время казни он сказал, что совсем скоро встретится с Филиппом и Клементом на Божьем суде. И король, и Папа умерли незадолго после казни де Моле.

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Этот факт еще подогрел легенду о том, что на самом деле никто тамплиеров не уничтожил и что они просто ушли в подполье, откуда правят миром до сих пор. Рыцари всю свою историю были чрезвычайно таинственными, не развенчивали мифы о себе, скорее даже наоборот.

Интересно, что львиную часть богатств ордена Филипп IV не получил. Состояние тамплиеров магически исчезло. Вероятнее всего, их предупредили об атаке и монахи успели вывести имущество на кораблях. До сих пор множество драгоценных исторических памятников тамплиеров так никто и не нашел.

Есть легенда, что в конце 18 века, во время казни короля Франции, кто-то кричал, что теперь тамплиеры наконец отомстили. И это спустя более 400 лет после уничтожения Ордена. Поэтому не удивительно, люди верят, что тамплиеры до сих пор существуют и даже правят миром.



Украинцы в костюмах тамплиеров / Фото с travels-ukraine

Тамплиеры стали прадедами современного банковского дела и крупного бизнеса в целом. Нынешние финансовые гиганты работают по чертежам красных крестоносцев. Тамплиеры изменили мир и, хотя бы частично, стали одним из немногих светлых пятнышек на кровавых крестовых походов. Они не просто спасли бесчисленное количество реликвий, а стали частью истории и культуры человечества.

В фильмах крестоносцев обычно изображают именно с красными крестами на груди. О них даже создали популярную компьютерную игру Аѕѕаѕіпѕ creed. Правда, над сохранением исторической правды авторы особо не старались. Да и в случае с тамплиерами правда и легенда идут рядом.