Пограничные драйверы: чем занимаются и зачем в Украине эта профессия
Существуют люди, для которых зимнее погружение под воду – не прихоть, а обязанность. В Одессе и в Мариуполе прошли учения пограничных дайверов, которые показали, что ледяной воды эти водолазы не боятся.
Источник: "Кордон.UA" на 24 канале
Подводное погружение – один из элементов боевой подготовки бойцов отделов специальных действий Морской охраны. Погружаться в воду приходится даже тогда, когда на улице мороз.
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Водолазы уверяют, что качественное снаряжение от иностранных партнеров хорошо удерживает тепло. "Все остальное – зависит только от тебя самого и от товарища рядом", – отмечают они.
Чувствую себя хорошо, я уверен в собратьях, которые меня страхуют и находятся на палубе судна,
– отметил инспектор пограничной службы Николай Гришин.
Зачем работают пограничные дайверы
► Спектр задач пограничной службы довольно широк. Например, контрабандисты нередко прикрепляют товар к борту судна или выбрасывают прямо в море. Без боевых пловцов найти запрещенные товары было бы невозможно.
► Также бывают случаи, что суда захватывают диверсанты, обезвредить их необходимо быстро и незаметно. С такой задачей могут справиться также только профессионалы.
► Корабельно-катерный состав Морохраны порой требует подводного осмотра, чтобы вовремя выявить и устранить проблему. Большинство единиц морской техники уже не новы.
Профессиональный пограничный водолаз Николай Гришин / Скриншот с видео
Результаты работы пограничников-дайверов
К обязанностям пограничника относится выполнение различных задач. В частности, помощь пострадавшим от стихийного бедствия. "Это может случиться в любое время", – рассказывают профессиональные водолазы.
Водолазы погружаются в воду, покрытую льдом и снегом / Скриншот с видео
Также в своей профессии они часто сталкиваются с намотанными на винты браконьерскими сетями, которые делают невозможным движение судна. Пограничные дайверы ежегодно находят в водоемах нелегальные трубопроводы и другие орудия контрабанды, поэтому стоимостные костюмы и современные гаджеты – не для престижа, а для удачного результата работы.
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