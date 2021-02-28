Существуют люди, для которых зимнее погружение под воду – не прихоть, а обязанность. В Одессе и в Мариуполе прошли учения пограничных дайверов, которые показали, что ледяной воды эти водолазы не боятся.

Источник: "Кордон.UA" на 24 канале

Подводное погружение – один из элементов боевой подготовки бойцов отделов специальных действий Морской охраны. Погружаться в воду приходится даже тогда, когда на улице мороз.

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Водолазы уверяют, что качественное снаряжение от иностранных партнеров хорошо удерживает тепло. "Все остальное – зависит только от тебя самого и от товарища рядом", – отмечают они.

Чувствую себя хорошо, я уверен в собратьях, которые меня страхуют и находятся на палубе судна,

– отметил инспектор пограничной службы Николай Гришин.

Зачем работают пограничные дайверы

► Спектр задач пограничной службы довольно широк. Например, контрабандисты нередко прикрепляют товар к борту судна или выбрасывают прямо в море. Без боевых пловцов найти запрещенные товары было бы невозможно.

► Также бывают случаи, что суда захватывают диверсанты, обезвредить их необходимо быстро и незаметно. С такой задачей могут справиться также только профессионалы.

► Корабельно-катерный состав Морохраны порой требует подводного осмотра, чтобы вовремя выявить и устранить проблему. Большинство единиц морской техники уже не новы.



Профессиональный пограничный водолаз Николай Гришин / Скриншот с видео

Результаты работы пограничников-дайверов

К обязанностям пограничника относится выполнение различных задач. В частности, помощь пострадавшим от стихийного бедствия. "Это может случиться в любое время", – рассказывают профессиональные водолазы.

Водолазы погружаются в воду, покрытую льдом и снегом / Скриншот с видео

Также в своей профессии они часто сталкиваются с намотанными на винты браконьерскими сетями, которые делают невозможным движение судна. Пограничные дайверы ежегодно находят в водоемах нелегальные трубопроводы и другие орудия контрабанды, поэтому стоимостные костюмы и современные гаджеты – не для престижа, а для удачного результата работы.

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