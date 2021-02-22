Не успели утихнуть страсти вокруг санкций против бизнес-империи Виктора Медведчука, как секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилов объявил новые сюрпризы.

По его словам, если кто-то у украинского народа, украинского государства, что-то украл, он должен положить все это на место. "И не имеет значения, прикрывается он депутатским мандатом, или какой-то другой преференцией. Мы не собираемся останавливаться на этих вещах", – сказал Данилов.

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Кто может быть следующим

Поэтому кто может быть следующим? Первым, еще за несколько дней до решения СНБО, 5-й президент Петр Порошенко побежал переписывать телеканал "Прямой", который и так принадлежал ему.

Как оказалось – это был, как минимум, бесполезный фальстарт. Ни о Порошенко, ни о его активах на этот раз не говорилось, по крайней мере публично. Единственная бизнес-связь Порошенко с Россией – липецкая кондитерская фабрика "Рошен" – давно в прошлом.



Петр Порошенко / Фото пресс-службы Офиса Президента

В 2016 году она в последний раз заплатила 8 миллионов долларов налогов в казну России. Да и активная проукраинская, и Антипутинская риторика 5-го президента вместе с его статусом является ему защитой от возможных санкций, считают эксперты.

Порошенко, будучи пока из оппозиционеров, защищенный этой политической неприкосновенностью. Поэтому для того, чтобы привлечь его к ответственности, должны быть железобетонные доказательства,

– отметил политолог Олег Саакян.

Фирташ – потенциальная жертва

Чего нельзя сказать о другом олигархе, газовый монополист Дмитрий Фирташ, который уже несколько лет живет в Вене в ожидании экстрадиции в США. В свое время Фирташ "сколотил" капитал на перепродаже российского газа через компанию РосУкрЭнерго, в которой владел 45% капитала.



Фирташ может быть следующим​ / Фото Picture Alliance

Нынешний бизнес газового магната объединенный в группе Group DF. Именно структуры Фирташа скупили львиную долю отечественных облгазов и стали монополистом на газовом рынке. На фоне постоянного недовольства населения ценами на газ – это сфера очень чувствительна для власти.

А к способу приобретения Фирташем газовых активов так же могут быть вопросы. И именно его эксперты называют потенциальной следующей жертвой объявленной президентом войны за справедливость.

Левочкин – в зоне риска

В зоне риска может оказаться и не менее одиозный бизнес-партнер Фирташа – бизнесмен и нардеп ОПЗЖ Сергей Левочкин, который к тому же является вместе с ним и совладельцем пророссийского телеканала "Интер".



Под угрозой Левочкин / Фото Укринформ

Под угрозой и Коломойский

Сегодня же в зоне риска неожиданно оказалась и бизнес-империя Игоря Коломойского. Его бывшему топу Владимиру Яценко генпрокурор таки подписала подозрение.



Игорь Коломойский / Фото "Радио Свобода"

Экс-менеджера олигарха НАБУ сняли просто из частного самолета, которым тот молниеносно покидал Украину, потому что ему "светит" 12 лет тюрьмы. Чем закончатся для олигархов эти истории – покажет время.

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Но уже сам факт, что Зеленский санкциями СНБО сигнализирует богачам, что способен на категорические решения – действует. Так называемый механизм "саспенс" уже включился, и каждый думает, кто же станет следующим.