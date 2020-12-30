Решение за Зеленским: кто станет новым послом Украины в США
Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом государства в США. В то же время окончательное решение будет принимать президент Зеленский.
Украина активно работает над тем, чтобы как можно скорее состоялись полноформатные контакты руководства Украины и США. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью агентству Интерфакс-Украина.
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Поддержка США является важной для Украины
Заместитель министра отметил, что США являются ключевым партнером Украины в сфере обеспечения безопасности и поддержки территориальной целостности и независимости. Она делает основной вклад в предоставление украинцам военной помощи.
Мы чрезвычайно гордимся фактом двухпартийной поддержки Украины со стороны США. При этом мы рассчитываем на то, что с новой администрацией нам удастся усилить уровень имеющейся поддержки и содержательное наполнение нашего диалога по вопросам безопасности, и безусловно, восстановление территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства,
– сказал Енин.
Он добавил, что сигналы, которые они получают, свидетельствуют о том, что Украина будет одним из приоритетов США. И этот факт будет способствовать более быстрому началу предметных контактов с новой администрацией. По словам Енина, в Киеве с нетерпением ждут приезда в Украину нового американского посла и надеются на высокий кредит доверия у новой американской администрации.
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Что известно о Маркаровой
- С 2015 года Маркарова работала в министерстве финансов.
- 8 июня 2018 года ее назначили исполняющей обязанности главы ведомства.
- 22 ноября того же года Верховная Рада назначила ее министром.
- 4 марта 2020 года Маркарова ушла в отставку вместе с правительством Гончарука.
- В то же время экс-министр сообщила, что возвращается в бизнес, и зарегистрировала стартап.
- Кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США предложил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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