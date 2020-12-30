Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом государства в США. В то же время окончательное решение будет принимать президент Зеленский.

Украина активно работает над тем, чтобы как можно скорее состоялись полноформатные контакты руководства Украины и США. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Поддержка США является важной для Украины

Заместитель министра отметил, что США являются ключевым партнером Украины в сфере обеспечения безопасности и поддержки территориальной целостности и независимости. Она делает основной вклад в предоставление украинцам военной помощи.

Мы чрезвычайно гордимся фактом двухпартийной поддержки Украины со стороны США. При этом мы рассчитываем на то, что с новой администрацией нам удастся усилить уровень имеющейся поддержки и содержательное наполнение нашего диалога по вопросам безопасности, и безусловно, восстановление территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства,

– сказал Енин.

Он добавил, что сигналы, которые они получают, свидетельствуют о том, что Украина будет одним из приоритетов США. И этот факт будет способствовать более быстрому началу предметных контактов с новой администрацией. По словам Енина, в Киеве с нетерпением ждут приезда в Украину нового американского посла и надеются на высокий кредит доверия у новой американской администрации.

Обратите внимание! Дональд Трамп 29 декабря подписал оборонный бюджет США на 2021 год. В документе предусмотрели 250 миллионов долларов на помощь Украине.

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Что известно о Маркаровой