Спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович заявил, что не имеет никакой информации о том, состоялась ли на самом деле спецоперация по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

И подчеркнул, что нет никаких оснований говорить о сливе информации на этот счет. Об этом он рассказал в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Я не знаю, была ли операция вообще. Но все об этом знают, откуда? Кто это сказал, кем это доказано?

– отметил он.

По словам заместителя главы Офиса Президента, украинцам сообщили информационную версию этой спецоперации, которая не выдерживает никакой критики.

"Она не складывается даже на уровне логики 12-летнего ребенка", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Журналист Дмитрий Гнап вспомнил, что в комитете по вопросам обороны и развития было заседание по этому поводу. Заслушивалась позиция и Минобороны, и главного управления разведки относительно провала операции.

Однако Алексей Арестович полностью отрицал это утверждение журналиста. Якобы командир воинской части главного управления разведки и в самом деле выступал во время комитета. Но это было лишь свидетельством одного человека, поэтому нельзя считать доказательством.

И любые показания какого-то человека, даже если он командир спецназа, не являются доказательствами. Это создание определенной информационной подоплеки для того, чтобы они говорили, что эта операция была и она сорвалась,

– прокомментировал Арестович.

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