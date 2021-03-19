Арестович об истории с вагнеровцами: Кто сказал, что операция была
Спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович заявил, что не имеет никакой информации о том, состоялась ли на самом деле спецоперация по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
Источник:24 канал
И подчеркнул, что нет никаких оснований говорить о сливе информации на этот счет. Об этом он рассказал в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.
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Я не знаю, была ли операция вообще. Но все об этом знают, откуда? Кто это сказал, кем это доказано?
– отметил он.
По словам заместителя главы Офиса Президента, украинцам сообщили информационную версию этой спецоперации, которая не выдерживает никакой критики.
"Она не складывается даже на уровне логики 12-летнего ребенка", – подчеркнул он.
Однако Алексей Арестович полностью отрицал это утверждение журналиста. Якобы командир воинской части главного управления разведки и в самом деле выступал во время комитета. Но это было лишь свидетельством одного человека, поэтому нельзя считать доказательством.
И любые показания какого-то человека, даже если он командир спецназа, не являются доказательствами. Это создание определенной информационной подоплеки для того, чтобы они говорили, что эта операция была и она сорвалась,
– прокомментировал Арестович.
Главное об операции с вагнеровцами
- 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 32 боевика частной военной компании "Вагнера". Минск заявил, что те прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами.
- Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию 28 вагнеровцев, потому что они были причастны к преступлениям на Донбассе. Однако там его проигнорировали и передали силовиков России.
- В СМИ появилась информация, что Киев планировал задержать вагнеровцев, однако спецоперация сорвалась из-за "слива" из Офиса Президента.
- Глава Офиса Президета Андрей Ермак в ответ заявил, что готов к любым расследованиям по делу.
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