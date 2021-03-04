Олигарх Игорь Коломойский имеет широкий спектр влияния в Украине. Ударить по Президенту Украины Владимиру Зеленскому он сможет развалом коалиции, если оттуда выйдет его группа.

Всего в группе находится 23 человека. Об этом в эфире рассказал журналист издания "Украинская правда" Роман Кравец.

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Кто контролирует группу Коломойского

По его словам, их трудно назвать группой Коломойского, ведь кроме него, ее контролирует еще три человека:

Игорь Палица – его бизнес-партнер и лидер партии "За майбутнє";

– его бизнес-партнер и лидер партии "За майбутнє"; Святослав Олейник , который был председателем Днепровского областного совета и курирует часть днепровских мажоритарщиков;

, который был председателем Днепровского областного совета и курирует часть днепровских мажоритарщиков; Юрий Шаповал, курирующий полтавских депутатов.

Сколько людей в группе

Почему-то, как заметил журналист, во время важного голосования в "Слуге народа" убеждают своих же депутатов в том, что группа Коломойского – это 40 нардепов.

Кто руководит группой Коломойского: смотрите видео

Но пока их 23 человека. Ранее туда относили Александра Трухина. Ранее он был зятем бизнес-партнера Коломойского – Алексея Мартынова. Но сейчас он очень хорошо контактирует с Андреем Ермаком (то есть находится в группе президента).

Коломойский не будет делать резких движений

"Я разговаривал с Коломойским. Он отметил, что не будет делать резких движений и в конце концов прямой конфронтации с Зеленским пока не имеет", – отметил Кравец.

Коломойский пока пытается "держать марку". Но если война начнется и если угроза будет лично олигарху, то это будет война без правил,

– сказал журналист.

"Он будет договариваться со всеми: может помириться с Петром Порошенко, у него остаются хорошие отношения с Юлией Тимошенко, он найдет общий язык с "Оппозиционной платформой – За жизнь". Он будет помогать всем, чтобы завалить Зеленского", – добавил журналист.