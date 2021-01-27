По информации журналистов, Украина готовила крупную спецоперацию совместно с другими государствами по задержанию российских боевиков из ЧВК "Вагнера". После того, как силовики доложили о спецоперации Офиса Президента, она была сорвана, вероятно, из-за утечки информации.

Источник: "Что это было" на 24 канале

Это очень сложное дело, ведь ОП готов сотрудничать с журналистами-расследователями, но они пока не обращались за комментариями. Об этом в эфире программы заявил внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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Кто поставит точку

По его словам, возникает вопрос, почему расследователи выслушивают одну сторону по делу. "Есть уголовное дело, происходят соответствующие процедуры. Поэтому нельзя сказать, что государство не занимается этим", – отметил Арестович.

Точку в этой истории должна поставить Генпрокуратура. Это достаточно авторитетный орган в государстве,

– он отметил.

Отметим! В конце 2020 года появилась информация, что одно из самых известных международных расследовательских агентств в мире Bellingcat расследует дело о якобы срыве масштабной операции по задержанию в Беларуси бойцов российской ЧВК "Вагнера". В частности в феврале должна быть обнародована первая часть.

"Крысы всегда есть"

"Утверждение должностного лица, была ли операция, или нет – это нарушение закона Украины об охране государственных тайн", – также сказал спикер в ТКГ.

Нужно всегда рассматривать все версии. А загонять это все в информационную компанию "крыса в ОП" – это медийная составляющая,

– заявил Арестович.

Он добавил: "Безусловно наши спецслужбы следили за "вагнеровцами". Это просто их работа. Возможно, они делали это с турецкими, американскими или британскими спецслужбами".

Напомним! Ранее Алексей Арестович призвал людей перестать выдавать "свой кусок общественности" за всю украинскую общественность. Также он заявил, что среди партийцев ОПЗЖ есть много проукраинских людей. Больше об этом заявлении читайте здесь.

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