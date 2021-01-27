Крысы всегда есть, – Арестович ответил, кто должен поставить точку в деле "вагнеровцев"
По информации журналистов, Украина готовила крупную спецоперацию совместно с другими государствами по задержанию российских боевиков из ЧВК "Вагнера". После того, как силовики доложили о спецоперации Офиса Президента, она была сорвана, вероятно, из-за утечки информации.
Источник: "Что это было" на 24 канале
Это очень сложное дело, ведь ОП готов сотрудничать с журналистами-расследователями, но они пока не обращались за комментариями. Об этом в эфире программы заявил внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Обратите внимание Пока ох**вшая общественность не поймет, – Арестович защитил ОПЗЖ и Бойко
Кто поставит точку
По его словам, возникает вопрос, почему расследователи выслушивают одну сторону по делу. "Есть уголовное дело, происходят соответствующие процедуры. Поэтому нельзя сказать, что государство не занимается этим", – отметил Арестович.
Точку в этой истории должна поставить Генпрокуратура. Это достаточно авторитетный орган в государстве,
– он отметил.
"Крысы всегда есть"
"Утверждение должностного лица, была ли операция, или нет – это нарушение закона Украины об охране государственных тайн", – также сказал спикер в ТКГ.
Нужно всегда рассматривать все версии. А загонять это все в информационную компанию "крыса в ОП" – это медийная составляющая,
– заявил Арестович.
Он добавил: "Безусловно наши спецслужбы следили за "вагнеровцами". Это просто их работа. Возможно, они делали это с турецкими, американскими или британскими спецслужбами".
Дело "вагнеровцев": что известно
- В санатории под Минском 29 июля 2020 года задержали 33 российских граждан. Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке беспорядков накануне выборов, а Александр Лукашенко тогда назвал задержание россиян из ЧВК "Вагнера" "чрезвычайным событием" и заявил о "грязных намерениях" России.
- В августе в соцсетях и некоторых СМИ, которые ссылались на неназванные источники, появилась информация о том, что задержанных в июле в Беларуси российских боевиков на самом деле планировали задержать украинские спецслужбы. Они якобы более года вели операцию по розыску и задержанию причастных к преступлениям на Донбассе, в частности в сбитии малайзийского самолета рейса MH17.
- Служба безопасности Украины назвала сообщение об участии СБУ в спецоперации назвала российским фейком и информационным вбросом.
Поделиться новостью