Не секрет, что часть депутатов в сессионном зале – "прихвостни" олигархов. Они подыгрывают Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому, пока сами олигархи остаются за кулисами.

Сперва они провели своих людей на выборах, ну и дальше "докупают дополнительные кнопочки". Подробнее об украинском парламенте и интересах олигархов в нем – в программе "Наши деньги" на 24 канале.

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Не очень выгодная инвестиция

Олигархи вкладываются в депутатов, получают выгодные законы, сбивают невыгодных чиновников и даже атакуют опасные для себя государственные органы. Но новости об этом теряются в насыщенном информпространстве.

Журналисты пообщались с десятком источников, проанализировали голосования и опросили ряд депутатов и рассказали, кто в Верховной Раде поддерживает Ахметова и Коломойского.

Влиятельные экспертные центры

Олигархи имеют влиятельные экспертные центры и средства массовой информации, так или иначе влияя на всех, не только на депутатов. Они не признают это публично, но, судя по голосованиям, у Коломойского есть 2 группы в Верховной Раде, в целом это где-то 70 нардепов:

одна группа – "За майбутнє" и там 24 депутата. Среди них партнер и давний товарищ Коломойского Игорь Палица;

и там 24 депутата. Среди них партнер и давний товарищ Коломойского Игорь Палица; вторая группа Коломойского не такая откровенная. У нее нет отдельного названия. Это просто лояльные к олигарху депутаты в президентской фракции "Слуга народа". Судя по голосованиям, их примерно 45.

Депутаты из обеих групп Коломойского даже открыли депутатские приемные в бизнес-центре, рядом с олигархом. Там и "слуги народа", в частности Александр Дубинский, Александр Куницкий и Ольга Василевская-Смаглюк. Многие из них регистрируют свои приемные на нескольких этажах и зачастую 6 – 7 – 8 или даже 9 офисов.

Игорь Палица / Фото "Украинской правды"

И депутаты с проколомойской группы "За майбутнє" тоже там: Игорь Палица, Тарас Батенко, Ирина Констанкевич. Очень удобно: и олигарха от обысков депутатскими корочками можно защитить, и ездить по указаниям далеко не надо.

Депутаты Ахметова

На следующий день после выборов самый богатый олигарх Украины у Рината Ахметова было аж 7 своих депутатов. Это было, потому что ни ляшковцы, ни оппоблок – традиционные консильеры Ахметова – как партии под купол не прошли.

Но группа Ахметова со времени выборов значительно увеличилась: это и депутаты от "Слуги народа", и некоторые политические старожилы. Как только ахметовские решения начали продвигать депутаты "Батькивщины", Тимошенко появилась на телеканале олигарха.

По подсчетам журналистов, сейчас Ахметов имеет с пол сотни стабильно своих депутатов. Но в нужное голосование ситуативно добирает еще столько же.

Больше всего ахметовцев – в "Слуге народа"

Больше всего ахметовцев – более 30 депутатов – в президентской фракции "Слуга народа". Проахметовская группа в "Слуге" даже имеет свое название. По фамилии ее теневого куратора – "группа Павлюка". Вероятнее всего, о ней говорил президент на своей большой пресс-конференции.

Кто бывает у Ахметова

Офис ахметовских депутатов находится рядом с самим президентом. Расследователи выяснили, что из офиса выходили "слуги народа" Марусяк и Соломчук. Их видели в делах по продвижению интересов Ахметова.

Ринат Ахметов / Фото Liga.net

Как олигархи используют депутатов

Всего есть 8 способов использования депутатов в интересах олигархов:

написание выгодных законов;

голосование за выгодные законы;

проваливание невыгодных законов;

правки в законы;

представление в Конституционный Суд и иски в другие суды, чтобы разрушить что-то опасное для олигархов или попугать оппонентов;

заявления в правоохранительные органы;

парламентские следственные комиссии;

информационные атаки и кампании для борьбы с конкурентами и нелояльными должностными лицами.

Выгодные олигархам голосования

В предпоследний день работы парламента в 2020 году в Верховную Раду пришел президент – кортежем из четырех автомобилей. Там рассматривали закон Зеленского об инвестняниях и назначали нескольких министров. Господдержку для самых богатых людей страны приняли, всех не перечесть. Но вот несколько фамилий от Ахметова:

► Горобец;

► Бунин;

► Торохтий;

► Соломчук.

Из офиса Коломойского – Смаглюк и Куницкий. Самое интересное – начальная, президентская версия инвестирования прямо запрещала господдержку проектам в добывающей промышленности. А в финальном голосовании уже позволяла: и олигархам льготы, и президентскому закону – голоса.

Проваливание невыгодных голосований

Второй инструмент – проваливание невыгодных олигархам голосований в тот же день. Во время голосования за назначение министром энергетики Юрия Витренко группа Ахметова не была в восторге. Это из-за того, что Витренко должен был заменить людей Ахметова в Министерстве энергетики. Нардеп от "Батькивщины" отговаривал зал голосовать.

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Проахметовская часть слуг, как и просила "Батькивщина", проигнорировали голосование: или воздержались (Горобец), или отсутствовали (Соломчук, Бунин, Торохтий). Результат на табло – депутатских голосов за назначение министра энергетики не хватило.

Депути Коломойского вели себя иначе

Иначе вели себя депутаты из группы Коломойского. В "За майбутнє" мотивировали голосовать. Депутаты Коломойского в "Слуге народа" тоже давили за. Вскоре министром энергетики все же назначили Витренко.

Ахметовцы в "Слуге народа" на месяц заблокировали принятие изменений бюджета 30 сентября. Часть "слуг" из группы Ахметова не проголосовали и процесс заблокировали. Через 1,5 месяца те же люди дружно проголосовали за. Что изменилось за это время? В проект вписали очень важную для Ахметова строку.

Ринат Ахметов / Фото "ТАСС"

Для него эта строка – гарантия стабильности в бизнесе по зеленой электроэнергии. Эта строка означала, что под гарантии государства расплатятся с "владельцами зеленых станций". Ахметов – владелец четверти крупных станций в стране и депутатским шантажом он гарантировал себе беспроблемные поступления выручки по сверхвысокому "зеленому тарифу".

Информационные кампании

Третий инструмент – информационные кампании. Этим тоже занимаются депутаты обоих олигархов, нередко для того, чтобы сбить неудобных топ-чиновников. Когда у Игоря Коломойского сбивали премьера Гончарука, несколько "слуг народа" с орбиты олигарха раскручивали скрытые записи совещаний премьера.

Ютуб-канал, на котором выложили записи – уже не существует. Ни один журналист не подписался под монтажом этих пленок. Все признаки информационной спецоперации. Активнее всего из группы Коломойского раскручивал пленки Гончарука экс-сотрудник телеканала олигарха Александр Дубинский.

Игорь Коломойский / Фото "Украинской правды"

Он снимал видео, строчил тексты, придумывал собственный контекст записей. В конце концов для автора фейка о проститутках на Майдане это отработанная технология. Но пока не 2014 год и Дубинский уже не только информкилер, но и нардеп. Поэтому использовал мандат, чтобы прямо на фракции требовать отставки неудобного для Коломойского премьера.

В конце концов Гончарука таки уволили, но новым премьером назначили человека Ахметова. Кто-то очень старался для одного олигарха, а помог другому.

Другие инструменты воздействия

Журналисты продемонстрировали сразу 3 инструмента использования депутатов в интересах олигархов на одном примере. Депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер уже несколько месяцев "топит" за увольнение ряда чиновников, которые не выполнили "хотелки олигарха". Не секрет, что Ахметов = энергетика.

Шахты – уголь – большинство облэнерго в Украине – все это есть у Ахметова, чтобы производить и продавать нам электроэнергию. Решает, по какой цене Ахметов нам ее продаст, комиссия по энергетике НКРЕКП. Ахметов хотел, чтобы комиссия добавила в наши платежки плату за ремонт его электросетей.

Людмила Буймистер / Фото с фейсбук-страницы нардепа

Включение нового режима

Комиссия согласилась и накинула денег, но не столько, сколько хотели у Ахметова. Депутаты из группы Ахметова включили режим "уволить руководство энергетической комиссии" и наконец назначить регулятора нормальнымспособом, потому что метод, которым их назначали – не является конституционным.

Они пошли на пресс-конференцию, написали представление в Конституционный Суд. Затем обратились в суд, чтобы уволить персонально председателя комиссии. Написали заявления во все правоохранительные органы. А также – направили в НАБУ, в СБУ, в ГБР обращение относительно двух статей Уголовного кодекса Украины.

Даже создали парламентскую комиссию, чтобы "расследовать" действия тех же энергетических чиновников. На самом деле, официально – не создали, просто придумали. И теперь из каждого "утюга" ссылаются на ее решение.

Кто поддерживает кампанию

Кампанию в интересах Ахметова, кроме "слуги" Буймистер, публично поддерживают несколько депутатов от "Батькивщины": Кучеренко, Наливайченко, Волынец. А менее публично – просто ставят подписи, где надо – тимошенковцы, медведчуковцы, группа лояльных к Ахметову внефракционных и восьмерка "слуг народа".

В то же время Ахметов все равно получает больше. Просто не настолько больше, как хотел.

Написание выгодных законов

Седьмой инструмент – написание выгодных олигархам законов. Постановление об увольнении директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника объединило депутатов обоих олигархов. Среди ее инициаторов – и группа Ахметова, и все "ядро" группы Коломойского.

И можно было бы предположить, что депутаты обоих олигархов сильно переживают из-за административного протокола, который имеет директор бюро, если бы не 2 огромных нюанса:

уголовное производство о выводе средств из "Приватбанка" группой Коломойского;

уголовное производство "Роттердам+" о накрутке цен на электричество, которое угрожает интересам Ахметова.

Оба этих дела расследует бюро под руководством Сытника. Поэтому в искренности публичных мотивов этих депутатов есть основания сомневаться. Особенно "зажглась" вопросом директора Антикоррупционного бюро группа Коломойского. После неудачи с постановлением о его увольнении там написали законопроект на эту же тему. Соавтор – Дубинский.

Победа, но не полностью

А потом еще и пошли в Конституционный Суд через указ о его назначении. Во главе того представления в КС – опять Дубинский. А подписался под ним чуть ли не весь Коломойский цветник. На этот раз Коломойский вновь одержал полу победу.

Конституционный Суд таки снес указ о назначении директора Антикоррупционного бюро. Но в конце концов Сытник просто не ушел с должности.

Правки в законе

Восьмой инструмент – правки в законе. Конечно же депутаты из групп олигархов пытаются править законопроекты, которые готовятся. Если не продвинут бизнесовые интересы, то хотя бы затянут разбирательство. У Коломойского с помощью правок блокировали принятие антиколомойського закона о невозврате "Приватбанка". Больше всего – 6 тысяч правок, внес Антон Поляков, бывший член президентской фракции, который теперь – "За майбутнє".

Антон Поляков / Фото "РБК-Украина"

Депутаты из группы Коломойского в президентской фракции тоже спамили антиколомойський закон правками. Ну или депутат из группы Ахметова Людмила Буймистер. Она менее заметно продвигает норму относительно рынка электроэнергии: чтобы игроки не обваливали цену на электричество, и Ахметов мог продавать свою дороже.

Увеличение депутатов олигархов

Депутатов у олигархов уже столько, что Зеленскому все труднее собрать 226 голосов без их поддержки. Тем более, аргументы у олигархов убедительнее, чем у Зеленского. Поэтому каждый раз, когда вы видите победу законопроектов Зеленского в Раде – это значит, что одновременно где-то уже приготовлена очередная плюшка для олигарха.

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А если Зеленский прекратит договариваться, у олигархов есть джокер – развал президентского большинства, роспуск парламента и попытка провести еще больше своих людей под купол.