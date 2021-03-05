Степанов или Зеленский: кого украинцы считают ответственным за вакцинацию
Более трети украинцев считают, что реальный уровень заболеваемости коронавирусом растет. Кроме того, большинство опрошенных называют министра здравоохранения Максима Степанова ответственным за вакцинацию населения.
Источник:Группа "Рейтинг"
Уровень заболеваемости
Согласно данным опроса, 37% украинцев считают, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет. Почти такая же доля опрошенных (34%) уверены, что он не меняется.
К теме Жесткий локдаун в Украине: сколько людей поддерживают ограничения
Лишь 20% опрошенных проявляют оптимизм, утверждая, что количество больных уменьшается.
Больше всего о росте заболеваемости говорят жители западных и центральных областей. Преимущественно это люди в возрасте от 50 лет.
Кто ответственен за вакцинацию в Украине
В опросе приводили несколько вариантов ответов, однако чаще всего украинцы выбирали две из них – министра здравоохранения Максима Степанова и президента Владимира Зеленского.
- 45% украинцев считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет министр здравоохранения Степанов. Такая позиция распространена среди всех регионов Украины, однако активнее всего ее поддерживают опрошенные в возрасте от 18 до 29 лет.
- 22% граждан нашего государства видят наибольшую ответственность за вакцинацию перед президентом страны. Преимущественно это жители центральных, южных и восточных областей. Интересно отметить, что этого мнения придерживаются все, кто старше 30 лет.
- Еще 11% возлагают ответственность за несвоевременную вакцинацию на Верховную Раду.
- 10% украинцев – на главного санитарного врача Виктора Ляшко.
- 5% граждан переложили ответственность на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
- 3% не смогли определиться.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью