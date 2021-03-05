Более трети украинцев считают, что реальный уровень заболеваемости коронавирусом растет. Кроме того, большинство опрошенных называют министра здравоохранения Максима Степанова ответственным за вакцинацию населения.

Уровень заболеваемости

Согласно данным опроса, 37% украинцев считают, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет. Почти такая же доля опрошенных (34%) уверены, что он не меняется.

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Лишь 20% опрошенных проявляют оптимизм, утверждая, что количество больных уменьшается.

Больше всего о росте заболеваемости говорят жители западных и центральных областей. Преимущественно это люди в возрасте от 50 лет.

Важно! За последние 2 суток в Украине регистрируют более 10 тысяч больных коронавирусом. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

Кто ответственен за вакцинацию в Украине

В опросе приводили несколько вариантов ответов, однако чаще всего украинцы выбирали две из них – министра здравоохранения Максима Степанова и президента Владимира Зеленского.

45% украинцев считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет министр здравоохранения Степанов . Такая позиция распространена среди всех регионов Украины, однако активнее всего ее поддерживают опрошенные в возрасте от 18 до 29 лет.

считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет . Такая позиция распространена среди всех регионов Украины, однако активнее всего ее поддерживают опрошенные в возрасте от 18 до 29 лет. 22% граждан нашего государства видят наибольшую ответственность за вакцинацию перед президентом страны. Преимущественно это жители центральных, южных и восточных областей. Интересно отметить, что этого мнения придерживаются все, кто старше 30 лет.

видят наибольшую ответственность за вакцинацию перед страны. Преимущественно это жители центральных, южных и восточных областей. Интересно отметить, что этого мнения придерживаются все, кто старше 30 лет. Еще 11% возлагают ответственность за несвоевременную вакцинацию на Верховную Раду.

10% украинцев – на главного санитарного врача Виктора Ляшко.

5% граждан переложили ответственность на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

3% не смогли определиться.

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Обратите внимание! Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 2 – 3 марта 2021 года среди всех совершеннолетних граждан Украины, кроме тех, кто живет на временно оккупированных территориях. На вопрос ответили 2500 украинцев, выборка является репрезентативной по возрасту, полу и типу поселения. Списки опрошенных сформировали на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, респондентов опрашивали по телефону. Ошибка не более 2,0%.