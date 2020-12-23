В Харькове 23 декабря в последний путь проводили городского голову Геннадия Кернеса. Отпевать политика взялся лично глава УПЦ МП (она же Русская православная церковь в Украине) митрополит Онуфрий.

О том, что именно глава церкви Московского патриархата отпевал Геннадия Кернеса, сообщила журналистка 24 канала.

К слову В Харькове начались похороны Геннадия Кернеса: видео

К слову, приехали на похороны многие известные политики. В частности, был столичный городской голова Виталий Кличко, который одновременно возглавляет Ассоциацию мэров городов, и лидеры политсилы "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Кроме того, на похороны собрались и сотни горожан. Все они хотят попрощаться с городским главой, из-за чего в городе образовались огромные очереди. О социальной дистанции, конечно же, немного забывают.

Коротко о смерти Геннадия Кернеса:

В сентябре у харьковского мэра диагностировали коронавирус, а когда политику внезапно стало хуже, его срочно отправили на лечение в немецкую клинику.

Длительное время достоверной информации о состоянии здоровья Геннадия Кернеса не было, а 11 декабря стало известно, что оно значительно ухудшилось. Из-за отказа 2 почек его перевели на полный диализ. 17 декабря Кернес умер.