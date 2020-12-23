Геннадия Кернеса отпевал лично Онуфрий – глава УПЦ МП
В Харькове 23 декабря в последний путь проводили городского голову Геннадия Кернеса. Отпевать политика взялся лично глава УПЦ МП (она же Русская православная церковь в Украине) митрополит Онуфрий.
О том, что именно глава церкви Московского патриархата отпевал Геннадия Кернеса, сообщила журналистка 24 канала.
К слову В Харькове начались похороны Геннадия Кернеса: видео
К слову, приехали на похороны многие известные политики. В частности, был столичный городской голова Виталий Кличко, который одновременно возглавляет Ассоциацию мэров городов, и лидеры политсилы "Оппозиционная платформа – за жизнь".
Кроме того, на похороны собрались и сотни горожан. Все они хотят попрощаться с городским главой, из-за чего в городе образовались огромные очереди. О социальной дистанции, конечно же, немного забывают.
Коротко о смерти Геннадия Кернеса:
- В сентябре у харьковского мэра диагностировали коронавирус, а когда политику внезапно стало хуже, его срочно отправили на лечение в немецкую клинику.
- Длительное время достоверной информации о состоянии здоровья Геннадия Кернеса не было, а 11 декабря стало известно, что оно значительно ухудшилось. Из-за отказа 2 почек его перевели на полный диализ. 17 декабря Кернес умер.
Что известно об Онуфрии?
При рождении его имя было – Орест Березовский. Родом священнослужитель из Черновицкой области. Он является постоянным членом Синода Русской Православной церкви.
Онуфрий в августе 2014 года, то есть в разгар российско-украинской войны, возглавил Украинскую православную церковь Московского патриархата – фактически, Русскую Православную Церковь в Украине.
Поделиться новостью