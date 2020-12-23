От кого Кернес мог подхватить коронавирус: детали от его друга Фукса
Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что сейчас уже покойный Геннадий Кернес мог подхватить коронавирус от домработницы. Друг бывшего харьковского мэра рассказал, что он был несколько беззаботным и хотел показать, что не боится болезни.
О том, как Геннадий Кернес мог подхватить коронавирус, Павел Фукс рассказал в интервью изданию "Страна".
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Говорят, что домработница. Ходила вокруг, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беззаботным. Выходил на улицу абсолютно без маски,
– вспоминает бизнесмен.
Он объяснил, что для Геннадия Кернеса было важно лично показать, что он не боится коронавируса. Все для того, чтобы не останавливали жизнедеятельность города – чтобы работало метро, бизнес и тому подобное.
"Когда открывали фонтан на День города, я такого количества людей никогда не видел. Все фотографировались, прижимались, обнимались. Поэтому он пострадал, плюс, эта женщина, которая его одевала", – убежден Павел Фукс.
Что известно о смерти Геннадия Кернеса:
- В сентябре у харьковского мэра диагностировали коронавирус, а когда состояние политика внезапно ухудшилось, его срочно отправили на лечение в немецкую клинику.
- Долгое время достоверной информации о состоянии здоровья Геннадия Кернеса не было, а 11 декабря стало известно, что ему стало значительно хуже. Из-за отказа 2 почек его перевели на полный диализ. 17 декабря Кернес умер.
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